Biden: «conseguenze economiche devastanti se Trump non firma»

Il presidente statunitense eletto Joe Biden teme "conseguenze devastanti" se Trump non firmerà il piano da 900 miliardi di dollari di stimoli all'economia Keystone

Il presidente statunitense eletto Joe Biden mette in guardia: ci saranno «conseguenze devastanti» se l'attuale inquilino della Casa Bianca Donald Trump non firmerà il piano da 900 miliardi di dollari di stimoli all'economia.

Il presidente in carica si è opposto al provvedimento approvato in Congresso, chiedendo più fondi diretti agli americani e non è chiaro se opporrà o meno il suo veto.

Non firmando il provvedimento per nuovi stimoli, Trump «abdica alle sue responsabilità» e questo può avere «conseguenze devastanti», afferma Biden definendo la misura approvata in Congresso «importante. Deve essere firmata e trasformata in legge subito».

In ogni caso, ribadisce Biden, i 900 miliardi di dollari di fondi sono solo un «anticipo. Il prossimo anno dovremo fare di più per rilanciare l'economia e contenere il Covid».