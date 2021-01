Covid-19: nuovo record di morti negli Stati Uniti in 24 ore

Nuovo record di contagi negli Stati Uniti Keystone

Nuovo record di morti in USA a causa del Covid-19: nelle ultime 24 ore si contano 3'930 decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Oltre 250 mila i nuovi contagi in un solo giorno.

Dal canto suo, il Brasile ha fatto registrare 1'171 morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 56'648 nuovi contagi, secondo la stampa locale. Il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 197'732 mentre i contagi sono 7'810'400.

Intanto, il nuovo sindaco di Manaus, capitale dello stato brasiliano dell'Amazzonia, ha decretato lo stato di emergenza per 180 giorni a causa dell'aumento di contagi di Covid-19. David Almeida, che ha assunto la carica lo scorso primo gennaio, ha firmato oggi il decreto che consente nuove assunzioni di operatori sanitari e l'acquisto di materiale ospedaliero. Il decreto prevede anche il telelavoro per tutti i dipendenti comunali fino al 31 marzo.

Il premier canadese Justin Trudeau, nel suo primo discorso del nuovo anno, ha invece dichiarato di essere «frustrato» per la lentezza della somministrazione dei vaccini.

Il governo canadese ha distribuito finora 424'500 dosi del vaccino Pfizer-BioNtech e Moderna – gli unici autorizzati in Canada – ma solo 148.'000 dosi sono state somministrate, secondo i media locali. «Penso che tutti i canadesi, me incluso, siano frustrati nel vedere i vaccini nei frigoriferi e non nelle braccia delle persone», ha detto Trudeau. L'obiettivo, ha aggiunto, è quello «di somministrare i vaccini a ogni canadese che lo voglia entro settembre».

Il Canada ha opzionato 400 milioni di dosi presso sette case farmaceutiche per la sua popolazione di 38 milioni di persone.

Dal canto loro, in Italia, sono 247'544 le vaccinazioni eseguite, il 51,7% rispetto alle 479'700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati alla vicina Penisola. Di queste, sono circa 70 mila le somministrazioni effettuate ieri. Complessivamente sono stati vaccinati 96'309 uomini e 151'235 donne.

La Regione con la percentuale più alta è il Lazio con il 77,9%, seguono la Toscana (75,1%) e il Veneto (73,8%). In fondo alla classifica ci sono la Lombardia (21%), la Valle d'Aosta (18,07%), la Sardegna (9,8%) e la Calabria (6%).