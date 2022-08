Sciopero dei portuali in uno scalo strategico, logistica a rischio

Uno sciopero dei portuali nel Regno Unito rischia di provocare importanti problemi logistici. Keystone

Lo sciopero di otto giorni avviato ieri dai portuali nel terminal container di Felixstowe, nel Suffolk, il più grande del Regno Unito, rischia di causare «gravi interruzioni» alla catena logistica del Paese.

Lo hanno annunciato i vertici del sindacato Unite che hanno indetto la lunga protesta e sono pronti ad altre agitazioni nel caso in cui non venga trovato un accordo rispetto alla loro richiesta di aumento salariale adeguata all'inflazione record.

Si tratta di uno scalo strategico, in quanto il 48% del traffico nazionale di container passa da Felixstowe e viene gestito dai circa 2.550 addetti, come ricorda la Bbc. Quella in corso è una delle numerose proteste contro il caro vita avviate di recente in diversi settori, a partire da quello delle ferrovie che ha subito anche uno stop di due giorni la scorsa settimana.

Sempre per ragioni di adeguamento salariale oggi gli avvocati penalisti di Inghilterra e Galles hanno annunciato un piano per scioperare «a tempo indeterminato» da lunedì 5 settembre. Stanno considerando di incrociare le braccia anche gli insegnanti e i funzionari pubblici.

SDA