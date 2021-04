Ponte di Genova: il controllore non aveva mai visto il Morandi

L'uomo che aveva il compito di classificare il rischio del ponte Morandi a Genova non lo aveva mai visto dal vivo. Keystone

L'uomo che aveva il compito di classificare il rischio del ponte Morandi a Genova (Liguria, Italia) non lo aveva mai visto dal vivo.

E oltre a non avere ispezionato di persona l'infrastruttura – che dal 2013 nei documenti di Autostrade per l'Italia S.p.A. (Aspi) era indicata a rischio crollo per ritardate manutenzioni – quel funzionario a Genova non era mai stato. Lo riportano alcuni quotidiani ed è quanto emerge dalle intercettazioni.

«Io non ci ero mai andato a Genova a vedere questo ponte, mi han detto: 'Fai l'analisi dei rischi catastrofali'. E io: ok». È il 28 marzo del 2019 e R., membro operativo del comparto gestione dei rischi di Aspi, ne parla al telefono con il padre.

È sotto pressione, ha appena ricevuto la visita della Guardia di finanza, che vuole capire con che criteri sia stato redatto il Catalogo dei rischi aziendali di Atlantia, la società attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità.

Crollo dei Viadotto Morandi a Genova