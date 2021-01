Presidenza semestre Ue, Berlino passa il testimone a Lisbona

Il Portogallo da oggi assume la presidenza di turno semestrale dell'Ue. Nell'immagine il premier portoghese Antonio Costa. Keystone

L'emergenza Covid-19, l'avvio del Recovery fund e la messa in opera dell'accordo di libero scambio fra l'Ue ed il Regno Unito. Sono solo alcuni dei temi su cui è chiamato a lavorare il Portogallo che da oggi assume la presidenza di turno semestrale dell'Ue.

A passargli il testimone la Germania, che ha chiuso gli ultimi sei mesi del 2020 portando a casa una serie di risultati, dal piano di rilancio, all'accordo post-Brexit con Londra, fino alla storica intesa sugli investimenti con la Cina.

«Felice anno nuovo! Congratulazioni alla Germania per i tanti successi degli ultimi 6 mesi», ha scritto su Twitter la rappresentanza permanente portoghese della Ue. «Ora disponiamo di tutti gli strumenti per fornire la ripresa di cui l'Europa ha bisogno. La Presidenza portoghese inizia adesso! È tempo di agire, per una ripresa equa, verde e digitale», ha aggiunto.

Tre priorità fondamentali

La priorità per Lisbona è far partire il Recovery plan con l'adozione dei vari piani nazionali di ripresa. Ma oltre a NextGeneration Eu per il Portogallo sarà di vitale importanza concentrarsi sulla risposta europea alla crisi sanitaria attraverso il dispiegamento dei vaccini contro il coronavirus.

«Abbiamo tre priorità fondamentali», si legge nel messaggio di benvenuto del premier portoghese Antonio Costa. Il primo è la «ripresa economica e sociale basata sui motori del clima e delle transizioni digitali». Il secondo è lo «sviluppo del pilastro sociale dell'Unione europea come base di fiducia che ci consenta di guidare le transizioni digitali e climatiche senza lasciare indietro nessuno». Si tratta di un «tema centrale del vertice sociale che terremo a Porto a maggio».

Il terzo pilastro riguarda il «rafforzamento dell'autonomia strategica della Unione europea», una Ue che sia «aperta al mondo rafforzando le relazioni con i nostri partner transatlantici, sia con la nuova amministrazione americana sia con l'America Latina, con l'Africa, con l'area indo-pacifica, attraverso il Vertice Ue-India, e con i nostri vicini a est, che incontreremo in un vertice del partenariato orientale, e anche a sud».