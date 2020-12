Impianti sciistici aperti nei Grigioni

Ti-Press /Archivio

I Grigioni hanno deciso: i comprensori sciistici resteranno aperti fino al 3 gennaio.

Lo ha comunicato Marcus Caduff, direttore del Dipartimento dell’economia pubblica e socialità, in conferenza stampa a Coira. «La situazione edpidepiologica è stabilizzata, anzi è leggermente migliorata. Siamo in contatto costante con gli ospedali e sappiamo che non sono sovraccarichi», ha dichiarato Caduff.

I nosocomi «sono dunque pronti ad accogliere eventuali altri pazienti durante le festività», ha aggiunto, precisando che però la vendita di giornaliere verrà limitata per evitare di gravare eccessivamente il sistema.

Tuttavia la «situazione è estremamente dinamica» e deve essere rivalutata quotidianamente, ha aggiunto Caduff. In assenza di cambiamenti di rilievo, il governo deciderà nuovamente il 29 dicembre.

Inoltre – è stato sottolineato – il Cantone si sta preparando intensamente per poter iniziare con le prime vaccinazioni a partire dal 4 gennaio.