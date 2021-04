Progetto pilota A2, semaforo rosso per chi vuole eludere la coda

Chi quest'estate vorrà uscire dall'autostrada A2 a Wassen per eludere la coda al portale nord del San Gottardo si troverà davanti a un semaforo Keystone

Chi quest'estate vorrà aggirare una colonna sull'autostrada del San Gottardo e uscirà dall'A2 a Wassen (UR), si troverà probabilmente davanti a un semaforo rosso.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) sta testando un sistema di dosaggio volto ad evitare la formazione di code sulla cantonale in direzione sud.

Il progetto pilota verrà avviato presumibilmente nel mese di maggio in occasione dell'apertura della strada del passo del San Gottardo e durerà fino a settembre 2021.

In questi mesi estivi gli ingorghi al portale nord della galleria autostradale sono più frequenti. Molti automobilisti li evitano uscendo a Wassen per imboccare la strada cantonale.

Per impedire le code sulle strade nella valle della Reuss a causa di queste manovre alternative, l'USTRA ha deciso di installare un semaforo sperimentale al raccordo autostradale proprio per dosare il traffico in uscita dall'autostrada, si legge in una nota odierna.

Il sistema di segnalazione luminosa dovrebbe essere attivo nei fine settimana nonché prima e durante le festività. I restanti giorni le auto potranno uscire liberamente a Wassen senza trovarsi davanti il semaforo. Al termine del progetto pilota verrà deciso se il sistema di dosaggio sarà introdotto in via definitiva, precisa ancora l'USTRA.