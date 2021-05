MTB:è iniziata male la stagione di Filippo Colombo, caduto durante la prima gara di Coppa del Mondo ad Albstadt e trasportato in ospedale in ambulanza.

Per il ticinese non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma il suo sogno olimpico potrebbe essere in pericolo visto il mancato piazzamento. Ad imporsi è stato il francese Victor Koretzky, che ha beffato sul più bello Nino Schurter. Terzo l'altro rossocrociato Mathias Flueckiger.