Riapre il cinema Lux

Riapre a Massagno lo storico cinema Lux.

Dopo i lavori la struttura viene riconsegnata al pubblico completamente rinnovata. Lo scopo è rafforzare il proprio impegno: promuovere il cinema d'autore, gli incontri con gli artisti e ospitare eventi culturali. Insomma, proprio quando in tutto il mondo i cinema e le sale tornano in attività, anche lo storico Lux torna al suo pubblico. Dopo un anno e mezzo, con costi totali di 2,6 milioni di franchi, la struttura del comune di Massagno riapre rinnovata: non solo ritocchi per la sala, ma anche per i locali sottostanti che possono ospitare mostre o riunioni.

Swisstxt