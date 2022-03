A Jorge Martin la prima pole

La prima pole position del 2022 in MotoGP è andata a Jorge Martin.

Nel GP del Qatar lo spagnolo in prima fila sarà affiancato dall'italiano Enea Bastianini e dal connazionale pluricampione del mondo Marc Marquez. Escluso invece dai primi 10 il trionfatore del 2021 Fabio Quartararo, che in griglia occuperà l'11a piazza. Nella prima gara del Motomondiale, a partire davanti a tutti in Moto2 sarà l'italiano Celestino Vietti. Alle sue spalle ci saranno il connazionale Tony Arbolino e il britannico Sam Lowes. Il più veloce in qualifica nella Moto3 è stato lo spagnolo Izan Guevara.

