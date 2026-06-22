Argentinien steht nach einem 2:0-Sieg gegen Österreich vorzeitig in der K.o.-Phase. Das Team von Ralf Rangnick belohnt sich für den starken Auftritt gegen den Weltmeister von 2022 derweil nicht.

Es war eine überraschend ausgeglichene Partie, die in Dallas zwischen Argentinien und Österreich – beide Teams hatten ihr jeweils erstes WM-Spiel gewonnen – stattfand. Sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Halbzeit fand Österreich gegen den klaren Favoriten gut in die Partie. Dennoch musste sich die Mannschaft von Ralf Rangnick 0:2 geschlagen geben.

Für den Unterschied im Spiel sorgte einmal mehr Lionel Messi, der mit seinen beiden Toren die drei Punkte und den vorzeitigen Vorstoss in die K.o.-Phase klarmachte. Nachdem Argentiniens Captain in den ersten 20 Minuten noch einen Penalty verschoss und eine Topchance vergab, war Österreichs Goalie Alexander Schlager in der 38. Minute machtlos.

Österreich verpasste es anschliessend, trotz einer starken Leistung, für ein Tor zu sorgen. Es fehlten die Abschlüsse. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit machte Messi mit dem 2:0 dann endgültig den Deckel drauf.

Und: Mit seinem 17. und 18. WM-Tor überholte er den bisherigen WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose. Im Auftaktspiel von Argentinien gegen Algerien hatte Messi den Rekord des Deutschen dank seines Hattricks egalisiert.

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Österreich am Sonntag um 04.00 Uhr auf Algerien, während Argentinien zeitgleich gegen Jordanien antritt.

Telegramm:

Argentinien – Österreich 2:0 (1:0)

Arlington. – 70'649 Zuschauer. – SR Omar. – Tore: 38. Messi (Medina) 1:0. 95. Messi 2:0.

Argentinien: Emiliano Martínez; Molina, Romero (57. Otamendi), Lisandro Martínez, Medina (82. Tagliafico); De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (64. Alvarez); Messi, Lautaro Martínez (65. González).

Österreich: Alexander Schlager; Posch (68. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid (78. Wimmer), Wanner (68. Arnautović), Sabitzer; Gregoritsch (85. Chukwuemeka).

Bemerkungen: 9. Messi verschiesst Penalty. Verwarnungen: 40. Posch. 76. Medina. 76. Laimer. 92. Paredes.