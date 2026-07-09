Fussball WM
Openairs
Sport
Schweiz
Ausland
Fussball
People
Filme & Serien
MyTech
Lifestyle
24h-Ticker
Fussball WM
Openairs
Sport
Schweiz
Ausland
Fussball
People
Filme & Serien
MyTech
Lifestyle
24h-Ticker
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
Werbung
Rechtliches
Datenschutz
Impressum
Publizistische Leitlinien
blue News App
FAQ
Cookie - Einstellungen
DE
FR
IT
EN
DE
FR
IT
EN
Mehr zum Thema
Nationalteam
Knapp 1,2 Millionen sehen Schweizer Viertelfinal-Einzug auf SRF
Das grosse Ziel vor Augen
Die Stunde der Wahrheit für die Schweizer Nati
Mexiko – England 2:3
England nach 3:2-Sieg über Mexiko erneut im WM-Viertelfinal
Brasilien – Norwegen 1:2
Der Rekordweltmeister scheitert an Norwegen
Meistgelesen
1
Der ikonischste Nationaltrainer der Weltmeisterschaft – und zugleich der attraktivste
2
14-Jähriger durchbricht Bahnschranke mit Traktor – Polizei lobt sein Verhalten
3
Bundesgericht kassiert Testament von 93-Jährigem – «Sauhund»-Bruder erbt doch
4
Schülerin sorgt mit Wutrede auf Maturafeier für Wirbel
5
Die Schweiz trocknet aus – diese Folgen spüren wir jetzt bereits