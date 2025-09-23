  1. Privatkunden
Ein Drittel ist gar gefährlich Nur sechs Winterreifen sind laut TCS wirklich empfehlenswert

Sven Ziegler

23.9.2025

Autofahrer sollten einen Blick auf ihre Winterreifen werfen. (Archivbild)
Autofahrer sollten einen Blick auf ihre Winterreifen werfen. (Archivbild)
Patrick Pleul/dpa

Der TCS hat 31 Winterreifen unter die Lupe genommen – mit erschreckendem Ergebnis: Mehr als ein Drittel ist nicht empfehlenswert. Vor allem Billigmodelle offenbaren gravierende Sicherheitsmängel.

Sven Ziegler

23.09.2025, 09:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 11 von 31 Winterreifen fielen im aktuellen TCS-Test komplett durch.
  • Der Bremsweg zwischen bestem und schlechtestem Reifen unterscheidet sich um 15,4 Meter.
  • Nur Premiumhersteller wie Goodyear, Michelin oder Continental erhielten die Bestnote «sehr empfehlenswert».
Mehr anzeigen

Wer im Winter sicher unterwegs sein will, muss sich auf seine Reifen verlassen können. Der neue Winterreifentest des Touring Club Schweiz (TCS) zeigt jedoch: Das Vertrauen ist nicht immer gerechtfertigt. Von den 31 getesteten Reifen der Dimension 225/40 R18 – eine gängige Grösse für Kompaktwagen wie den VW Golf, Audi A3 oder BMW 1er – fielen gleich 11 Modelle komplett durch. Weitere vier erhielten nur die Note «bedingt empfehlenswert».

Billigreifen als Sicherheitsrisiko

Besonders brisant: Alle durchgefallenen Modelle stammen aus dem Budget-Segment. Die Experten attestieren ihnen gravierende Schwächen, insbesondere beim Bremsen auf nasser Strasse. Ein Beispiel verdeutlicht die Gefahr: Mit dem Goodyear UltraGrip Performance 3, dem Testsieger, kam ein Auto bei einer Vollbremsung aus 80 km/h bereits nach 31,7 Metern zum Stillstand. Mit dem schlechtesten Reifen, dem Syron Everest 2, stoppte dasselbe Fahrzeug erst nach 47,1 Metern – 15,4 Meter später.

Im Klartext: In dem Moment, in dem das Auto mit Goodyear-Pneus steht, rauscht das mit Syron-Reifen noch mit 45,7 km/h dahin. Auch der CST Medallion Winter WCP1 und der Evergreen EW66 lieferten schlechte Ergebnisse. 

Premiumhersteller vorne

Ganz anders die Top-Performer: Neben Goodyear schnitten auch Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter Icept Evo3 W330 sowie der Continental WinterContact TS 870P mit dem Prädikat «sehr empfehlenswert» ab. Diese sechs Premiummarken überzeugten sowohl bei Fahrsicherheit als auch bei Umweltbilanz – Kriterien, die der TCS in insgesamt 19 Einzeldisziplinen prüfte.

Neben der Sicherheit spielte auch die Umwelt eine wichtige Rolle. Bewertet wurden unter anderem Verschleiss, Reifenabrieb, Energieeffizienz und Geräuschentwicklung. Einige günstigere Modelle, darunter der Momo W-20 Pôle Nord und der Matador MP93 Nordicca, erhielten immerhin die Note «empfehlenswert». Sie zeigten zwar Schwächen im Grenzbereich, boten aber solide Leistungen zu einem günstigeren Preis.

Der Touring Club Schweiz rät Autofahrern, beim Kauf nicht ausschliesslich auf den Preis zu achten. Denn Winterreifen sind die einzige Verbindung zwischen Auto und Strasse – und gerade bei Glätte, Schnee und Regen zählt jeder Meter Bremsweg.

Winterreifen-Challenge: 5:14 Minuten – meine Bestzeit für einen Radwechsel

Winterreifen-Challenge: 5:14 Minuten – meine Bestzeit für einen Radwechsel

Schweizer Polizist*innen unterbieten sich gerade auf Instagram in ihren Bestzeiten beim Winterradwechsel. blue News zeigt, dass es auch ganz ohne elektrische Helferlein geht. Nimmst du die Challenge an?

03.11.2023

