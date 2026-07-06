Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est dit lundi «serein et prêt à assumer les conséquences» du jugement concernant Marine Le Pen, qui pourrait le propulser candidat à l'élection présidentielle mardi.

«Nous avons anticipé les différents scénarios», a assuré Jordan Bardella depuis le Parlement européen à Strasbourg (archives).

Détournement de fonds Bardella «serein et prêt à assumer les conséquences» du jugement de Marine Le Pen

Chef du groupe des Patriotes au Parlement européen, Jordan Bardella rentrera dès lundi soir à Paris, pour se préparer à la décision de la Cour d'appel de Paris qui pourrait confirmer une peine d'inéligibilité pour Marine Le Pen.

«Moi, je serai au siège du Rassemblement national et puis nous nous retrouverons en fin de journée» mardi avec Marine Le Pen, a-t-il indiqué.

Quelle que soit la décision de la justice, «je continuerai de la soutenir comme je l'ai toujours fait», a affirmé le président du parti d'extrême droite.

«Nous nous sommes promis de mener cette bataille ensemble dans ce procès en appel, de faire campagne ensemble après, peu importe ce qu'il sera décidé dans quelques heures», a-t-il ajouté.

«Il est temps» que la campagne «démarre», a-t-il aussi déclaré.

Dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés de l'ex-FN (devenu RN), Marine Le Pen avait été condamnée en première instance l'an dernier à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate pour détournement de fonds du Parlement européen.

Une confirmation en appel de cette peine l'empêcherait de se présenter au scrutin présidentiel prévu en France les 18 avril et 2 mai 2027, et elle devrait céder à contrecœur la place à Jordan Bardella, 30 ans.