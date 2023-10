Der Sport-Newsletter von blue Sport meldet sich zurück. Imago

Roger Federer kehrt nicht auf die grosse Bühne zurück, aber wenn es so wäre, dann würdest du es in unserem Sport-Newsletter erfahren – denn im Gegensatz zu King Roger feiert ebendieser Newsletter ein Comeback.

Wie das im Sport so ist, muss man auch mit Niederlagen klarkommen. So fühlte es sich an, als der Newsletter begraben wurde. Über die Gründe wurde Stillschweigen vereinbart. Oder wie es Nati-Coach Murat Yakin ausdrücken würde: «Das Newsletter-Aus ist kein Thema mehr, wir fokussieren uns jetzt voll und ganz auf dessen Wiedergeburt. Wichtig ist, dass wir es in Zukunft besser machen.» Und genau das ist unser Ziel.

Warum sollte ich den Sport-Newsletter abonnieren?

Es kann ja sein, dass du am Wochenende gerne einfach mal das Handy beiseitelegen willst, um die Seele baumeln zu lassen. Am Montag, die Batterien frisch aufgeladen, lechzt du aber womöglich bereits wieder nach Sportnews. Was zum Henker ist beim FC Basel los, ist Lara Gut-Behrami aufs Podest gerast, wie haben eigentlich all die Schweizer Fussballer im Ausland gespielt und wieso wird Novak Djokovic schon wieder mit Kritik überschüttet. All das wirst du künftig als Abonnent unseres Newsletters erfahren.

Und es gibt auch immer wieder tolle Preise zu gewinnen, auf die wir dich aufmerksam machen. So wirst du künftig etwa erfahren, wenn wir jemanden zum «Clásico» zwischen Barça und Real Madrid schicken.

Wann du den Newsletter keinesfalls abonnieren solltest

Lass die Finger vom Newsletter, wenn du an einer Sport-Phobie leidest, wobei es dannzumal schon ziemlich überraschend wäre, dass du hier gestrandet bist. Andere Gründe, den Sport-Newsletter nicht zu abonnieren, gibt es eigentlich nicht. Ohnehin hast du auch die Möglichkeit, dich jederzeit wieder vom Sport-Newsletter abzumelden.

Hier kannst du dich anmelden