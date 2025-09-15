  1. Privatkunden
«Eure Zukunft ist ruiniert» Digitale Hexenjagd − Wer Charlie Kirk kritisiert, riskiert alles

Gabriela Beck

15.9.2025

Hunderte Kirk-Anhänger versammelten sich am Samstag, um an einer Gedenkfahrt in Salt Lake City, Utah, teilzunehmen.
Hunderte Kirk-Anhänger versammelten sich am Samstag, um an einer Gedenkfahrt in Salt Lake City, Utah, teilzunehmen.
IMAGO/ZUMA Press Wire/Madeleine Kelly

Rechte Aktivisten und Politiker jagen alle, die in sozialen Medien Kritik an Trump-Unterstützer Charlie Kirk äussern – mit Jobverlust, Drohungen und öffentlicher Blossstellung als Konsequenz.

Redaktion blue News

15.09.2025, 07:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Mord an Charlie Kirk geraten in den USA Menschen ins Visier einer rechten Online-Kampagne, weil sie in sozialen Medien kritisch oder zynisch reagierten.
  • Betroffene – von Journalisten bis zu Lehrkräften – verlieren Jobs, erhalten Drohungen und werden öffentlich blossgestellt.
  • Ihre Geschichten zeigen, wie ein einzelner Post Existenzen zerstören kann.
Mehr anzeigen

Es begann mit einem Tweet. Ein kurzer Satz, kritisch, vielleicht zynisch, vielleicht nur unbedacht – und plötzlich ist das ganze Leben weg. Seit dem Mord am Ultrarechts-Aktivisten Charlie Kirk werden in den USA Menschen an den digitalen Pranger gestellt, weil sie in sozialen Medien über seinen Tod gesprochen haben, schreibt «20 minuten».

Er habe geschrieben, dass er «kein Bedauern verspüre», erzählt dort ein Uni-Angestellter aus Tennessee. Er wurde umgehend gefeuert. Bereits wenige Stunden nach der Tat sahen sich mindestens ein Dutzend Lehrkräfte und Schulangestellte – von Verwaltungsbeamten bis zu Klassenlehrern – wegen unbedachter Kommentare zu Kirks Tod mit Konsequenzen konfrontiert.

Auch prominente Stimmen traf es. Matthew Dowd, langjähriger Kommentator bei MSNBC, wagte es, Kirks aggressive Rhetorik als Mitschuld an dessen Tod zu benennen. Wenige Stunden später war er seinen Job los.

Die Angst greift weit über die USA hinaus

Die Kampagne ist gnadenlos. Eine Website mit dem Namen «Charlies Murderers» veröffentlicht tausende Social-Media-Beiträge über Kirks Tod – egal ob sie von bekannten Journalisten stammen oder von Lehrerinnen mit wenigen Followern. «Wir machen euch berühmt», versprach die rechtsextreme Aktivistin Laura Loomer. «Eure Zukunft ist ruiniert.»

Die rechtsextreme Influencerin Laura Loomer will Kritiker von Charlie Kirk outen. (Archiv)
Die rechtsextreme Influencerin Laura Loomer will Kritiker von Charlie Kirk outen. (Archiv)
IMAGO/ZUMA Press Wire/Allen Eyestone

Die Angst greift weit über die USA hinaus. Die kanadische Journalistin Rachel Gilmore schrieb nach dem Attentat, sie fürchte nun Vergeltung durch Kirk-Fans – und erhielt, obwohl sie ausdrücklich gehofft hatte, Kirk überlebe, eine Welle von Drohungen. «Es war ein Tsunami an Hass.»

Politische Gewalt in den USA. Amerikas wahre Gefahr lauert im Innern

Politische Gewalt in den USAAmerikas wahre Gefahr lauert im Innern

Für viele zeigt die Jagd, wie fragil die Grenze zwischen einem privaten Kommentar und öffentlicher Vernichtung geworden ist. Ein einziger Post reicht, um Existenzen auszulöschen. Oder wie ein betroffener Lehrer es ausdrückt: «Ich wollte nur meine Gedanken teilen. Jetzt habe ich alles verloren.»

Gouverneur Cox hält ehrliche Rede: «Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es ein Ausländer war»

Gouverneur Cox hält ehrliche Rede: «Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es ein Ausländer war»

Der republikanische Gouverneur Spencer Cox zeigte nach der Ermordung von Charlie Kirk ungewohnte Ehrlichkeit. Statt Schuldzuweisungen setzte er auf Selbstkritik, mahnende Worte und einen Aufruf zur Besonnenheit.

12.09.2025

