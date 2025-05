GO! Das Schweizer Mobilitätsmagazin

Hier kommen Mobilitätsfans auf ihre Kosten



Bei «GO! – Das Schweizer Mobilitätsformat» zeigt Ex-Rennfahrerin Cyndie Allemann, was alternative Antriebe heute leisten. Ob Elektroauto, Hybrid oder neue Technologien – sie testet mit Erfahrung, Neugier und einem offenen Blick, was im Alltag wirklich zählt. «Ich bin überrascht, wie viel Power in nachhaltiger Mobilität steckt – das hätte ich früher nie gedacht», sagt Cyndie. Ihre ehrlichen Eindrücke und überraschenden Erkenntnisse gibt’s auf blue TV und online. »