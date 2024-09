Gesperrte Strassen in und um Zürich

Das musst du zum WM-Ausnahmezustand wissen

Am Samstag beginnt in und um Zürich die Strassen- und Para-Cycling-WM. 53 Rennen versetzen die Stadt und umliegende Gemeinden in Ausnahmezustand. Alles, was du zum Grossanlass wissen musst.