13-Jährige teilt auf WhatsApp private Infos mit Tausenden

Kinder und Jugendliche nutzen die Kanal-Funktion auf WhatsApp – und haben teilweise Tausende Follower. Screenshot WhatsApp

Eine 13-Jährige aus Zürich teilt ihr Leben in einem öffentlichen WhatsApp-Kanal mit 20'000 Follower. Eine Expertin warnt vor Risiken, ihre Eltern und Meta sehen darin kein Problem.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen WhatsApp bietet seit 2023 öffentliche Kanäle an, die auch von Kindern und Jugendlichen genutzt werden.

Sie können dort Inhalte veröffentlichen, ohne dass klar ersichtlich ist, wer sie sieht.

Eine 13-Jährige aus Zürich postet regelmässig Fotos und persönliche Informationen. Reaktionen auf ihre Beiträge enthalten teils Emojis mit sexualisierter Bedeutung.

Pro Juventute warnt vor Risiken wie Cybergrooming und fordert Schutzmechanismen für Minderjährige. Meta verweist auf die allgemeinen Richtlinien. Mehr anzeigen

Fast alle Jugendlichen in der Schweiz nutzen WhatsApp – doch nicht alle nur zum Chatten. Manche betreiben öffentliche Kanäle mit Tausenden Followern, teilen private Bilder, Gedanken und Alltagsszenen.

Die 2023 eingeführte Kanalfunktion erlaubt es, Nachrichten an eine grosse Anzahl Follower zu senden. Die Funktion wird oft von Unternehmen und Organisationen genutzt.

Eine deutsche YouTuberin wies aber kürzlich darauf hin, dass auch Kinder im deutschsprachigen Raum WhatsApp-Kanäle betreiben – teils im Alter von 11 bis 14 Jahren, mit Zehntausenden Followern.

blue News ist auf eine 13-Jährige aus der Region Zürich aufmerksam geworden, die einen solchen Kanal führt. Dort postet sie Ferienfotos, Selfies und kurze Updates aus ihrem Alltag – für inzwischen knapp 20’000 Follower.

Name, Schule und Wohnort lässt sich einfach herausfinden

Einen Kanal erstellen kann nämlich jede*r WhatsApp-Nutzer*in. Eine Alterskontrolle für das Erstellen eines Kanals gibt es nicht – es gibt lediglich ein Mindestalter von 13 Jahren für die Nutzung der App.

An sich sind persönliche Daten von Betreiber*innen solcher WhatsApp-Kanäle geschützt – Follower sehen weder Telefonnummer noch echten Namen. Trotzdem gibt die 13-Jährige durch ihre Beiträge viele persönliche Informationen preis.

In der Beschreibung des Kanals steht ihr Geburtstag. Allein anhand ihrer Posts liessen sich auch Name, Wohnort, Schule und die Jobs der Eltern herausfinden.

Nachrichten wie diese schreibt die 13-Jährige an ihre Follower. Auch Fotos von sich teilt sie. Screenshot WhatsApp

Zudem postet sie fast in Echtzeit, was sie gerade macht und wo sie sich aufhält. So erfährt man, wann sie zur Schule geht und zurückkommt, wann sie in der Badi ist, Freundinnen trifft oder in die Ferien verreist.

Einmal verlost die 13-Jährige ihre Telefonnummer an zufällige Follower. «Weil sich so viele meine Nummer gewünscht haben», schreibt sie dazu.

Das könne auch gefährlich werden, sagt Lulzana Musliu, Mediensprecherin bei Pro Juventute. «Sobald etwas öffentlich geteilt wird, verliert man die Kontrolle darüber, was damit passiert.» Es bestehe die Gefahr, dass Personen Kinder im realen Leben gefährden oder deren Inhalte für Cybermobbing missbrauchen. Oder Kinder erleben Cybergrooming. Letzteres bezeichnet sexuell motivierte Übergriffe an Kindern im digitalen Raum.

Zwar können Follower in WhatsApp-Kanälen keine Nachrichten senden, aber sie können mit Emojis auf Beiträge reagieren. Im Fall der 13-Jährigen wurde wiederholt mit dem Auberginen-Emoji reagiert – ein gängiges Symbol für das männliche Geschlechtsteil und unmissverständlich eine sexualisierte Anspielung.

Follower können mit Emojis auf die Nachrichten reagieren – hier entschieden sich 14 Menschen für das Auberginen-Emoji. Screenshot WhatsApp

Lulzana Musliu überrascht das nicht: «Wenn es sich um einen öffentlichen Kanal handelt, passiert das bei jungen Mädchen leider sehr oft.» Laut einer ZHAW-Studie aus dem Jahr 2024 wurde fast jedes zweite Mädchen im Alter von 12 bis 19 Jahren (45 %) im Internet schon einmal von einer fremden Person mit unerwünschten sexuellen Absichten kontaktiert. Die Verantwortung liege dabei aber klar bei der Person, die sich übergriffig verhalte, nicht bei dem Kind, das Inhalte postet, sagt Musliu.

Wie lassen sich Kinder vor diesen Risiken schützen? «Kinder brauchen Begleitung in den sozialen Medien», sagt sie. Der Schutz ihrer Daten und ihrer Privatsphäre sei besonders wichtig. Dafür müsse man mit Kindern im Gespräch sein. «Eltern sollten sich fragen, welches Bedürfnis dahinter steckt, Inhalte zu teilen.» Kinder wiederum müssten verstehen, was sie preisgeben – und was im schlimmsten Fall damit passieren kann.

Interesse zeigen und über Gefahren sprechen

Wie das konkret aussehen kann, zeigt der Umgang der Eltern der 13-Jährigen, die selbst einen öffentlichen WhatsApp-Kanal betreibt. blue News hat mit der Mutter gesprochen. Im Gespräch erklärt sie, dass sie die Aktivitäten ihrer Tochter begleite – auch den Kanal verfolge man regelmässig. «Wir sehen alles, was sie postet», sagt sie.

Mit der Tochter spreche man über die Risiken, finde zusammen mit ihr einen gesunden Umgang. Man wolle sie nicht in Angst aufwachsen lassen, ihr aber trotzdem zeigen, dass man Respekt haben sollte, und dass es zum Beispiel Hassnachrichten geben könnte. Auch sexualisierte Reaktionen, etwa mit dem Auberginen-Emoji, nehme man zur Kenntnis, damit könne die Tochter aber gut umgehen.

Bestimmte Grenzen habe die Tochter inzwischen auch selbst gesetzt: So filme sie nicht ihr Zimmer – das sei ihr zu privat. Fotos, auf denen ihr Gesicht zu sehen ist, veröffentliche sie nur noch selten. Und seit der Kanal mehr Follower gewonnen habe, verzichte sie auch darauf, ihre Telefonnummer zu verlosen.

«Es gehört dazu, dass sie ihre Erfahrungen macht»

Dass sich private Informationen über die Familie online finden lassen, habe sie nicht besonders überrascht, sagt die Mutter. «Das lässt sich heute sowieso nicht vollständig vermeiden – wenn man zum Beispiel in einem Verein ist oder einen Arbeitgeber hat, die das ins Internet stellen.»

«Wir haben das Gefühl, dass sie bereits sehr vernünftig damit umgeht. Es gehört dazu, dass sie ihre Erfahrungen macht», sagt die Mutter. Auch anderen Eltern rät sie, ihr Kind zu begleiten, Interesse zu zeigen und über Gefahren zu sprechen – statt gleich alles zu verbieten. Die Anfrage von blue News sei ein willkommener Anstoss gewesen, das Thema nochmals aufzugreifen.

Auch Lulzana Musliu von Pro Juventute hält ein generelles Verbot für schwierig: «Was verboten ist, kann umso mehr reizen.»

Meta verweist auf Richtlinien

Der Umgang der Eltern der 13-Jährigen zeigt: Viele Eltern bemühen sich, mit der digitalen Welt ihrer Kinder Schritt zu halten – sie lesen mit, sie reden, sie vertrauen. Und doch stehen sie oft allein da. Die Verantwortung, Kinder vor Risiken in den sozialen Medien zu schützen, liegt bisher vor allem bei den Familien. Besonders deutlich wird das am Beispiel von WhatsApp.

Lulzana Musliu erklärt: «In vielen Familien wird die Nutzung von Social Media wie Instagram oder TikTok immer kritischer gesehen. Weil WhatsApp aber für viele als Messenger gilt, ist es für die Kontaktpflege und Chats meist erlaubt.» Kinder und Jugendliche würden die Plattform und ihre Funktionen dann nutzen, ohne sich zwingend bewusst zu sein, dass ihre Inhalte öffentlich sichtbar und für fremde Personen zugänglich sind.

Sie sieht deswegen auch WhatsApp in der Verantwortung. «Die Plattformen müssen Kinder und Jugendliche schützen und die Politik muss dafür Druck machen. Cybergrooming gehört verboten und der Bundesrat muss eine Plattformregulierung vorlegen, welche Kinder und Jugendliche schützt und ihre Medienkompetenz stärkt», sagt Musliu.

Auf Anfrage von blue News teilt Meta, der Konzern hinter WhatsApp, mit, dass die Betreiberin des erwähnten Kanals das Mindestalter von 13 Jahren erfülle. Wenn ein Kanal von einer Person unter 13 Jahren betrieben werde, werde das Konto deaktiviert.

Auf konkrete Schutzmassnahmen gegen Risiken wie Cybergrooming geht Meta nicht ein. Stattdessen verweist der Konzern auf die allgemeinen Richtlinien für WhatsApp-Kanäle, die illegale Inhalte wie Gewalt oder Pornografie verbieten.

