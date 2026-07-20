Feriengäste erhalten WhatsApp-Nachrichten mit echten Buchungsdaten vom Hotel oder von booking.com. Wer dem Link folgt, liefert seine Kreditkarte direkt den Betrügern aus. Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor einer Welle solcher Angriffe.

Darum geht’s Betrüger verschicken derzeit WhatsApp-Nachrichten mit echten Buchungsdaten und geben sich als Hotel oder Booking.com aus, um mit Stornierungsdrohungen oder Rückerstattungsversprechen an Kreditkartendaten zu gelangen.

Die echten Daten stammen aus einem Datenleck, weshalb sich die Meldungen in der Schweiz seit Mai vervielfacht haben.

Schützen kannst du dich, indem du keine Links aus solchen Nachrichten öffnest, deine Buchung nur direkt in der offiziellen App prüfst und bei bereits eingegebenen Daten sofort die Bank informierst. Zusammenfassung erstellt mit

Die Nachricht wirkt auf den ersten Blick harmlos. Dein gebuchtes Hotel meldet sich per WhatsApp, nennt deinen Namen, das korrekte Anreisedatum, sogar die Buchungsnummer. Nur müsse die Reservierung noch einmal bestätigt werden, sonst drohe die Stornierung. Genau diese Masche feiert aktuell wieder Hochkonjunktur. Auch in der Schweiz. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) verzeichnet seit dem Frühling einen deutlichen Anstieg entsprechender Meldungen.

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Warum die Betrüger deine echten Daten kennen

Das Perfide an der Kampagne ist, dass die Kriminellen nichts erfinden. Sie beziehen sich auf tatsächliche Buchungen. Laut BACS geht das auf ein Datenleck zurück, bei dem im April Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Aufenthaltsdaten entwendet wurden. In anderen Fällen verschaffen sich Angreifer direkt Zugriff auf die Buchungssysteme einzelner Unterkünfte.

Das Resultat ist dasselbe: Eine Nachricht, die alle Details deiner Reise kennt und deshalb glaubwürdig wirkt. Das BACS beobachtet dabei zwei Varianten. Bei der Stornierungsdrohung sollst du deine Kreditkarte «bestätigen», um die bevorstehende Buchung zu sichern. Beim Rückerstattungstrick wird dir weisgemacht, bei einer früheren Buchung sei ein Fehler passiert und dir stehe Geld zu.

Der Link führt ins Leere – deine Daten aber nicht

In beiden Fällen verweist die Nachricht auf ein angeblich sicheres Formular. Tatsächlich landet, wer klickt, auf einer gefälschten Webseite, die der echten Booking-Plattform zum Verwechseln ähnlich sieht. Dort eingegebene Kreditkartendaten gehen direkt an die Täter. Warnsignale gibt es trotzdem. Oft stimmt die Sprache nicht. Etwa wenn sich ein österreichisches Hotel plötzlich komplett auf Englisch meldet. Oder die Absendernummer stammt aus dem Ausland.

So schützt du dich Nicht klicken: Öffne keine Links aus unerwarteten WhatsApp-Nachrichten oder Mails zu deiner Buchung – auch wenn die Details stimmen.

Öffne keine Links aus unerwarteten WhatsApp-Nachrichten oder Mails zu deiner Buchung – auch wenn die Details stimmen. Direkt einloggen: Prüfe den Stand deiner Reservierung ausschliesslich in der offiziellen Booking-App oder über die direkt eingetippte Adresse booking.com. Echte Probleme mit deiner Buchung siehst du dort.

Prüfe den Stand deiner Reservierung ausschliesslich in der offiziellen Booking-App oder über die direkt eingetippte Adresse booking.com. Echte Probleme mit deiner Buchung siehst du dort. Unterkunft anrufen: Kontaktiere das Hotel über die Telefonnummer auf dessen offizieller Webseite – nie über die Nummer aus der verdächtigen Nachricht.

Kontaktiere das Hotel über die Telefonnummer auf dessen offizieller Webseite – nie über die Nummer aus der verdächtigen Nachricht. Misstrauisch bleiben bei Zeitdruck: Countdown, Stornierungsdrohung, «innert 24 Stunden» – künstliche Dringlichkeit ist das wichtigste Erkennungszeichen von Phishing.

Countdown, Stornierungsdrohung, «innert 24 Stunden» – künstliche Dringlichkeit ist das wichtigste Erkennungszeichen von Phishing. Bank informieren: Hast du bereits Kartendaten eingegeben, kontaktiere sofort deine Bank oder deinen Kartenherausgeber und lass die Karte sperren. Erstatte zudem Anzeige bei der Polizei. Zusammenfassung erstellt mit