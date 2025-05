KI-Pionier Richard Sutton im Interview

«Warum sollte künstliche Intelligenz uns alle töten wollen?»

Richard Sutton erhielt den Turing Award und den Nobelpreis in Informatik. In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» erzählt er, warum er heutige Chatbots für wenig beeindruckend hält und wieso die Debatte um KI-Risiken unsinnig ist.