Ein an der Universität Bern entwickeltes KI-Modell hat 44 Sternensysteme ausgemacht, in denen sich lebensfreundliche Planeten verbergen könnten. Die Methode verspricht, die Jagd nach ausserirdischem Leben effizienter zu gestalten.

Die KI wurde mit simulierten Daten zur Planetenentstehung trainiert und lernte, aus den Eigenschaften bereits bekannter innerer Planeten auf die mögliche Existenz von weiteren Planeten zu schliessen.

Dieser Ansatz kann die astronomische Suche nach Exoplaneten und potenziell ausserirdischem Leben revolutionieren Mehr anzeigen

Ist da draussen jemand? Seit Kopernikus wissen wir, dass die Erde nicht das Zentrum des Alls ist. Doch die Suche nach bewohnbaren Exoplaneten blieb eine Sisyphusarbeit – ein mühsames Starren auf winzige Lichtpunkte in unermesslicher Ferne. Einem Forschungsteam der Universität Bern ist nun gelungen, was die Suche revolutionieren könnte: Sie haben einer KI beigebracht, vielversprechende Sternensysteme zu erkennen, noch bevor Teleskope sie detailliert ins Visier nehmen.

Der Clou der in der renommierten Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics publizierten Methode liegt im cleveren Umgang mit notorisch unvollständigen Daten. Weil direkte Beobachtungen oft zu wenige Details liefern, trainierten die Schweizer Forscher ihre KI mit Tausenden von Simulationen, basierend auf dem etablierten «Bern Model of Planet Formation and Evolution». Dieses ausgefeilte Modell bildet nach, wie Planetensysteme unter Berücksichtigung komplexer physikalischer Faktoren entstehen.

Eingegrenzte Suche

Die KI lernte so, subtile Muster zu dechiffrieren: «Insbesondere die Masse und Umlaufzeit der innersten bekannten Planeten eines Systems erwiesen sich als verräterisch», lässt sich die Logik der Studie zusammenfassen. Aus diesen scheinbar begrenzten Informationen leitete die KI ab, ob weiter aussen, in der sogenannten Goldlöckchen-Zone – nicht zu heiss, nicht zu kalt für flüssiges Wasser – ein erdähnlicher Gesteinsplanet seine Bahnen ziehen könnte.

Ausgestattet mit diesem synthetisch erworbenen «Wissen» analysierte die KI die Daten von fast 1'600 bekannten Systemen um sonnenähnliche oder kühlere Sterne. Das Ergebnis ist eine astrophysikalische Schatzkarte: 44 Systeme leuchteten im Modell als besonders vielversprechend auf. Sie gelten nun als Top-Ziele für zukünftige Beobachtungskampagnen mit leistungsstarken Teleskopen.

Arbeit am Feinschliff

Ganz perfekt ist der digitale Spürhund allerdings noch nicht. Wie die Forschenden transparent darlegen, tat sich die KI etwa schwer, bestimmte bekannte Planetenkombinationen, wie das häufige Auftreten von Supererden gepaart mit fernen Gasriesen, korrekt vorherzusagen. Auch lagen die simulierten Planetenpositionen tendenziell etwas näher am Zentralstern als oft beobachtet – ein Detail von entscheidender Bedeutung für die potenzielle Habitabilität. Doch diese Abweichungen sehen die Wissenschaftler weniger als Makel, sondern vielmehr als wertvolle Hinweise für die nächste Optimierungsrunde des vielversprechenden Modells.

Die Berner Studie ist somit weit mehr als nur eine technische Fingerübung. Sie demonstriert eindrücklich, wie Künstliche Intelligenz die astronomische Forschung fundamental transformieren kann. Statt wertvolle Teleskopzeit auf gut Glück zu verteilen, ermöglicht der neue Ansatz eine präzise, datengestützte Fokussierung. Die Nadel im kosmischen Heuhaufen wird dadurch zwar nicht grösser – aber der Magnet, um sie zu finden, könnte dank KI nun erheblich stärker werden.