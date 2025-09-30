Einkaufen soll mit KI in Zukunft noch einfacher werden als es heute schon der Fall ist. Gemini @blue News

Fast schon über Nacht hat Open AI den Grundstein für ein neues Shopping-Erlebnis gelegt. Dafür werden Kaufempfehlungen direkt bei ChatGPT gebündelt und der KI-Riese verdient bei jedem Verkauf mit. Und das soll erst der Anfang sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit der «Instant Checkout»-Funktion können Nutzer von ChatGPT Einkäufe künftig direkt im Chat tätigen. Händler zahlen dafür Gebühren an OpenAI.

Parallel baut OpenAI ein eigenes Werbeteam auf, um ChatGPTs hunderte Millionen Nutzer zusätzlich zu monetarisieren.

Händler riskieren den Verlust direkter Kundenkontakte, während OpenAI Kaufentscheidungen und Werbeflächen im Chat zentralisiert. Mehr anzeigen

Wer ChatGPT nutzt, soll künftig nicht mehr zum Shoppen den Browser öffnen müssen. Mit einer neuen «Instant Checkout»-Funktion und einem offenen Protokoll für Händler verankert OpenAI den Bezahlvorgang direkt im Chatbot. Ein Schritt, der weitreichende Folgen für den Onlinehandel haben könnte.

Zunächst nur in den USA verfügbar, erlaubt die Funktion bereits Einkäufe etwa bei Etsy direkt innerhalb von ChatGPT. Möglich wird dies durch ein gemeinsam entwickeltes Protokoll , das OpenAI gleichzeitig als Open-Source-Technologie veröffentlicht. Händler können damit ihre Angebote in den Chatbot integrieren, zahlen jedoch bei jedem Kauf eine Gebühr an OpenAI.

Während Händler bislang ihre Produkte in aufwendig gestalteten Online-Shops mit eigenem Werbeumfeld präsentieren, droht dieser direkte Kontakt mit dem Kunden in Zukunft durch den «Checkout im Chat» mehr und mehr zu verschwinden.

Konkurrenz für TikTok und Meta

OpenAI reiht sich damit in eine Entwicklung ein, die auch Plattformen wie TikTok, Facebook und Instagram vorantreiben – den Kaufabschluss direkt im sozialen Umfeld. Dort können Nutzer Produkte etwa aus kurzen Clips oder Posts heraus erwerben. Doch die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Erfolg überschaubar ist, auch wenn insbesondere kleine und mittlere Unternehmen von der Sichtbarkeit und vereinfachter Kundenkommunikation profitieren.

OpenAI positioniert sich nun als Schnittstelle, die nicht nur Informationen liefert, sondern auch Kaufentscheidungen begleitet. Anders als bei Social-Media-Plattformen sollen die Produktempfehlungen laut dem Unternehmen nicht durch Werbung beeinflusst sein, sondern allein durch «Relevanz für den Nutzer».

So sieht der Ablauf des Shopping-Erlebnisses bei ChatGPT aus. Open AI

Ein milliardenschweres Anzeigengeschäft könnte folgen

Parallel zum Vorstoss im E-Commerce baut OpenAI offenbar auch eine interne Werbeabteilung auf. Unter der Leitung von Fidji Simo, vormals CEO von Instacart und Facebook-Managerin, sucht das Unternehmen derzeit gemäss Recherchen von The Verge gezielt nach Führungskräften für ein eigenes Anzeigengeschäft. Ziel ist es, die rund 700 Millionen Nutzer von ChatGPT zusätzlich mit Werbeeinnahmen zu monetarisieren.

Auch wenn in diesem Bereich vieles noch im Stillen passiert, scheint die Richtung klar, wie auch der Onlinemarketing-Experte Adrian Aellig von der Internetagentur iqual AG gegenüber blue News sagt: «Die Monetarisierung von ChatGPT durch Werbung ist nur eine Frage der Zeit – nicht des Ob, sondern des Wann. Auch wenn sich CEO Sam Altman ursprünglich dagegen ausgesprochen hat, deuten aktuelle Entwicklungen, wie die Rekrutierung eines eigenen Werbeteams durch OpenAI, darauf hin. Entscheidend wird sein, dass diese Anzeigen die Neutralität der Antworten nicht gefährden, um das Vertrauen der Nutzer zu erhalten.»

Laut Unternehmensangaben erwirtschaftete OpenAI im laufenden Jahr 12,7 Milliarden Dollar durch Abonnements, mehr als das Dreifache des Vorjahres. Dennoch verbrennt das Unternehmen weiterhin mehr Geld, als es einnimmt. Werbung gilt daher als strategisch entscheidender Hebel, um die Plattform profitabel zu machen.

Machtverschiebung im digitalen Handel

Damit deutet sich eine doppelte Verschiebung an: Weg von traditionellen Online-Shops hin zu KI-zentrierten Kaufumgebungen – und zugleich weg von klassischen Anzeigenmärkten hin zu einem in Chatbots eingebetteten Werbe-Ökosystem. Für Händler bedeutet das sowohl neue Chancen auf Sichtbarkeit als auch den Verlust direkter Kundenkontakte.

Noch ist offen, ob OpenAI mit dieser Strategie das nächste Kapitel des digitalen Handels prägt oder an denselben Hürden scheitert wie TikTok und Meta. Doch der Anspruch ist unübersehbar: Wer Kaufentscheidungen und Aufmerksamkeit im Chat bündelt, könnte nicht nur den Checkout kontrollieren, sondern auch das Geschäft mit der Werbung neu definieren.