Das Weisse Haus bedient sich auch bei Videospiel-Sequenzen, um über den Iran-Krieg zu berichten. Nintendo / Imago

Die Trump-Administration kommentiert US-Angriffe auf den Iran mit KI-Videos und Videospiel-Ästhetik. Einfach geschmacklos oder ein tatsächliches Kommunikationsproblem?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Weisse Haus verbreitet zum Iran-Krieg Beiträge mit KI-Bildern, Videospiel-Ästhetik und Meme-Logik.

Medienethiker warnen, dass diese an Influencer-Kultur angelehnte Kommunikation die Glaubwürdigkeit staatlicher Institutionen untergräbt.

Wenn staatliche Kommunikation selbst auf Reiz, Ironie und Verwirrung setzt, kann das langfristig das Vertrauen in verlässliche Informationen schwächen. Mehr anzeigen

Bowlingpins fallen, dazu läuft Partymusik. Was wie ein billiger Werbeclip daher kommt, ist in Tat und Wahrheit ein Beispiel dafür wie das Weisse Haus über den Krieg im Iran berichtet. Der irritierende Kern dieser Inszenierung liegt allerdings nicht in der Provokation allein. Er liegt darin, dass eine Regierung den Ernstfall nicht nur kommentiert, sondern ihn in die Bildsprache der Aufmerksamkeitsökonomie übersetzt.

Die von der Trump-Administration verbreiteten «Undefeated»-Posts auf X folgen nach dieser Logik keinem Ausrutscher, sondern einem Muster. Mal sind es reale Angriffsaufnahmen, mal offensichtlich KI-generierte Bilder und Clips, ästhetisch nah an Videospielen, Memes oder viralen Kurzvideos. Ziel ist nicht in erster Linie Einordnung, sondern Reichweite.

Für Plattformen ist das ein bewährtes Prinzip. Wer Aufmerksamkeit bindet, setzt Themen. Wer polarisiert, bleibt sichtbar. Für staatliche Institutionen aber entsteht daraus ein strukturelles Problem. Dieselben Mechanismen, die Influencern nützen, können die Autorität öffentlicher Kommunikation aushöhlen.

Wie kreativ dürfen offzielle Kommunikationskanäle sein?

Die österreichische Medienethikerin Claudia Paganini beschreibt genau diese Kollision in einem Gespräch mit Krone. Wenn eine offizielle Stelle wie ein Troll-Account auftrete, so ihr Befund, leide ihre Glaubwürdigkeit. Denn an staatliche Kommunikation sind andere Erwartungen geknüpft als an private Accounts. Dazu zählen etwa Verlässlichkeit, Ernsthaftigkeit und institutionelle Würde.

Fehlen diese Parameter könne der Content schnell geschmacklos wirken, so Paganini. Aber nicht nur das. Die Mischung aus Überzeichnung und Ironie schwäche ausserdem die Urteilsfähigkeit des Publikums. Wer fortlaufend mit Kommunikation konfrontiert ist, die zugleich offiziell und offensichtlich inszeniert wirkt, verliert die Orientierung. Was ist dokumentarisch, was Propaganda, was Zynismus, was Kalkül? Die Folge ist nicht zwingend, dass Menschen Falsches glauben. Schwerer wiegt, dass sie die Mühe aufgeben, überhaupt noch zwischen belastbarer Information und kalkulierter Inszenierung zu unterscheiden.

Chaos als politischer Vorteil

Für Regierungen, die innenpolitisch unter Druck stehen, kann genau dieses Kommunikationsklima nützlich sein. Denn eine überforderte Öffentlichkeit organisiert weniger Widerspruch. Paganini beschreibt diesen Zustand als «Bullshit»-Kultur: ein Umfeld, in dem Wahrheit nicht frontal bestritten werden muss, weil sie schlicht an Bedeutung verliert.

Der politische Effekt ist subtil, aber tiefgreifend. Wenn Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erwarten, im öffentlichen Raum verlässliche Informationen zu finden, verändert sich ihr Verhältnis zur Politik selbst. Vertrauen zerfällt dann nicht nur an einzelnen Falschbehauptungen, sondern am Eindruck, dass öffentliche Kommunikation insgesamt keine verlässliche Form mehr kennt.

Was demokratische Öffentlichkeit zusammenhält

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Demokratische Systeme leben von einer gemeinsamen Informationsgrundlage. Sie müssen Konflikte aushalten, Macht kritisieren und Interessen ausgleichen können – aber all das setzt voraus, dass es einen Mindestbestand an ernsthaft vermittelten Tatsachen gibt. Staatliche Kommunikation erfüllt dabei eine Schlüsselfunktion. Sie muss nicht neutral im politischen Sinn sein, wohl aber erkennbar an institutionelle Standards gebunden.

Wenn ausgerechnet staatliche Akteure diese Standards selbst unterlaufen, verschiebt sich die Lage grundlegend. Dann wird Desinformation nicht nur zum Problem externer Akteure, sondern zur Folge offizieller Kommunikationspraxis. Nicht Zensur bedroht in diesem Fall die demokratische Öffentlichkeit, sondern ihre Umcodierung in ein Format, das vor allem auf Reiz, Geschwindigkeit und Verwirrung setzt.