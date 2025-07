Auch Mathematiker werde durch KI stark bedroht. Imago

Die Automatisierungswelle durch Künstliche Intelligenz trifft nicht nur einfache Routinetätigkeiten. Laut einer neuen Microsoft-Analyse stehen auch kreative, akademische und beratende Berufe vor einem tiefgreifenden Wandel. Oder gar dem Aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Microsoft identifiziert 40 stark gefährdete Berufe, darunter Übersetzer, Journalisten und Hochschuldozierende, deren Aufgaben bis zu 98 Prozent mit den Fähigkeiten von KI-Systemen wie Copilot übereinstimmen.

Kreative, akademische und beratende Tätigkeiten gelten nicht mehr als sicher vor Automatisierung und auch Berufe mit direktem Kundenkontakt und Managementfunktionen sind betroffen.

Wer in Zukunft bestehen will, muss sich technologisch weiterentwickeln und Aufgaben übernehmen, die über das Reproduzierbare von Algorithmen hinausgehen. Mehr anzeigen

Künstliche Intelligenz hat längst den Sprung vom Buzzword zur disruptiven Realität geschafft. In Redaktionen, Klassenzimmern, Banken oder Übersetzungsbüros verändert sie den Arbeitsalltag radikal. Doch wie tief reicht der Einfluss wirklich? Eine aktuelle Studie von Microsoft liefert nun eine Antwort. Und die ist brisanter, als viele vermuten würden.

Die Analyse identifiziert 40 Berufe, deren Aufgabenprofile zu einem besonders hohen Anteil mit den Fähigkeiten von Microsofts KI-Anwendungen überlappen. Für viele Berufsbilder bedeutet dies nicht nur eine Umgestaltung, sondern potenziell den schleichenden Bedeutungsverlust.

Übersetzer haben es am schwersten

An der Spitze der Risikoskala stehen Dolmetscher und Übersetzer. Mit einer Übereinstimmung von 98 Prozent zwischen ihren Tätigkeiten und den Funktionen von Microsofts Copilot. Damit droht einem klassischen Wissensberuf die faktische Marginalisierung. Gleich dahinter folgen Historiker, Mathematiker, Journalisten und technische Redakteure. Berufsgruppen, die bislang als zu komplex, zu kontextabhängig oder zu kreativ für vollständige Automatisierung galten.

Ebenso überraschend sind auch Berufe mit direktem Kundenkontakt vom Verschwinden bedroht. Dazu zählen etwa Verkaufsvertreter, Concierges oder Kundenberater. Der Grund: KI-Systeme können bereits heute Anfragen schneller, rund um die Uhr und oft personalisierter beantworten – zumindest im digitalen Raum.

Auffällig ist, dass auch akademische Tätigkeiten nicht verschont bleiben. Hochschuldozierende in Fächern wie Volkswirtschaft, Bibliothekswissenschaft oder Wirtschaft werden als potenziell durch KI substituierbar eingestuft. Das legt nahe, dass selbst der Bildungsbereich künftig stärker technisiert wird.

Das gesamte Bildungssystem wird in Zukunft wohl noch radikal neu aufgegleist. Adobe

Die stille Erosion akademischer Expertise

Microsofts Liste ist keine Zukunftsprognose im klassischen Sinn, sondern eine Analyse der Überschneidungen zwischen Aufgabenprofilen und KI-Funktionalitäten. Kritiker warnen deshalb vor einer Fehlinterpretation. Ein hoher Überlappungsgrad bedeute nicht zwangsläufig einen Verlust von Arbeitsplätzen, sondern könne auch auf eine Entlastung durch KI hinweisen.

Doch diese Entwarnung greift zu kurz. Denn wirtschaftliche Logik folgt Effizienz, nicht Sentiment. Wenn Aufgaben schneller und günstiger von Algorithmen erledigt werden können, werden sie in vielen Fällen auch ausgelagert. Nicht nur zur Unterstützung, sondern als Ersatz.

Die Microsoft-Analyse versteht sich letztlich als Weckruf. Für Beschäftigte in den betroffenen Branchen bedeutet sie nicht zwangsläufig das Ende ihrer beruflichen Existenz – wohl aber den Beginn einer neuen Realität. Die Fähigkeit, sich technologisch weiterzubilden, Prozesse kreativ zu begleiten und KI kritisch zu hinterfragen, wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Diese 40 Berufe sind am meisten gefährdet

- Dolmetscher und Übersetzer

- Historiker

- Passagierbetreuer

- Verkaufsvertreter für Dienstleistungen

- Schriftsteller und Autoren

- Kundenservice-Vertreter

- CNC-Werkzeugprogrammierer

- Telefonistinnen und Telefonisten

- Fahrkartenverkäuferund Reisebüroangestellte

- Rundfunksprecher und Radio-DJs

- Börsenmakler- und Büroangestellte

- Landwirtschafts- und Hauswirtschafts-Pädagogen

- Telemarketer

- Concierges

- Politikwissenschaftler

- Nachrichtenanalysten, Reporter, Journalisten

- Mathematiker

- Technische Redakteure

- Lektoren/Korrektoren

- Hosts und Hostessen

- Redakteure

- Wirtschaftslehrer an Hochschulen

- Öffentlichkeitsarbeit-Spezialisten

- Demonstratoren und Produktpromoter

- Werbeverkäufer

- Sachbearbeiter in der Buchhaltung

- Statistische Assistenten

- Counter and Rental Clerks

- Datenwissenschaftler

- Persönliche Finanzberater

- Archivare

- Volkswirtschaftslehrer an Hochschulen

- Webentwickler

- Managementanalysten

- Geografen

- Modelle

- Marktforschungsanalysten

- Telekommunikation für die öffentliche Sicherheit

- Telefonzentrale-Betreiber

- Lehrer für Bibliothekswissenschaften an Hochschule