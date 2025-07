Die Folk-Band The Velvet Sundown gibt es in Realität nicht: Die vier Musiker und ihre Songs wurden vollständig durch KI erschaffen. Auch die offizielle Pressefotos wurden künstlich generiert. Bild: @Velvet_Sundown/X

Der Aufstieg von The Velvet Sundown sorgt für rote Köpfe in der Musikszene. Mit ihrem Retro-Rock landet die Band innert kurzer Zeit auf Spotify-Playlists und begeistert Hunderttausende – jetzt ist klar, warum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Folk-Rockband The Velvet Sundown hat auf dem Streaming-Anbieter Spotify innerhalb weniger Wochen und mit zwei Alben schon fast 1,1 Millionen monatliche Hörer*innen angelockt.

Wie ist das möglich? Die Antwort ist einfach: Die vier Musiker und ihre Songs sind vollständig durch KI erschaffen worden.

Aber warum toleriert Spotify den Einsatz von Bots, also von Computerprogrammen, die Aufgaben automatisiert abarbeiten?

Die Antworten auf diese Frage sind geteilt. Mehr anzeigen

Die Festivalsaison in der Schweiz hat begonnen. Wer hofft, dass dort auch The Velvet Sundown auftreten werden, dem sei gesagt: Nein, die Folkrocker besuchen unser Land leider nicht.

Du willst wissen, warum nicht?

Nun denn, bis vor wenigen Wochen war die Band selbst eingefleischten Musikkenner*innen noch vollkommen unbekannt. Inzwischen haben das Quartett mit «Dust and Silence» und «Floating on Echoes» bereits zwei Alben veröffentlicht – und ein drittes soll in Kürze erscheinen.

The Velvet Sundown begeistern Hunderttausende

«Mit ihrem eingängigen Retro-Rock landen The Velvet Sundown auf Spotify-Playlists und begeistern Hunderttausende», macht sich vergangene Woche das deutsche Nachrichtenmagazin «Spiegel» auf die Suche nach dem erfolgreichen Quartett.

Und realisiert kurz darauf: «... irgendetwas stimmt hier nicht.»

Wer bei Google die Namen der vier Musiker eingibt – also von Sänger Gabe Farrow, Gitarristen Lennie West, Keyboarder Milo Rains und Schlagzeuger Orion Del Mar – fand bis vor wenigen Tagen keine Informationen.

Und nein, die vier Musiker kommt nicht von einem anderen Stern oder einem anderen Planeten. Die Antwort ist viel einfacher: The Velvet Sundown gibt es in Realität nicht.

Die vier Musiker, ihre Songs (die an die US-amerikanische Country-Rock-Band «Eagles» oder einen weichgespülten Neil Young erinnern) und die Geschichte der Band wurden vollständig durch KI erschaffen. Auch die offiziellen Pressefotos sind künstlich generiert.

«Es gibt keine Interviews, es ist kein Konzert angekündigt»

Das ist denn auch der Grund, warum die «Band» The Velvet Sundown abgesehen von ihrer Musik in der wirklichen Welt bisher kaum Spur hinterlassen hat.

«Es gibt keine Interviews, keinen Eintrag bei Wikipedia, es ist kein einziges Konzert angekündigt», schreibt der «Spiegel».

Auf YouTube ist es unter ihren Videos zudem nicht erlaubt, diese zu kommentieren. Und trotzdem hat die Band allein auf Spotify mittlerweile bereits mehr als eine Million monatliche Hörer*innen.

Aber wie hat die Band das geschafft? Mithilfe von Bots, schreibt «Watson». Das Fanwachstum der Band sei zu Beginn komplett linear gewesen – und damit total unnatürlich.

Interessanterweise stoppte nach Erreichen von 300’000 Hörer*innen das Wachstum allerdings wie von Geisterhand – es schien, als habe The Velvet Sundown plötzlich die Strategie geändert.

Spotify soll Zahlungen für Playlist-Platzierungen akzeptieren

Bleibt die Frage: Warum toleriert Spotify den Einsatz von Bots, also von Computerprogramme, die Aufgaben automatisiert abarbeiten?

Glenn McDonald, ehemaliger «Data Alchemist» bei Spotify, sagt gegenüber von «Rolling Stone», dass die Beliebtheit von The Velvet Sundown auf der Plattform wahrscheinlich darauf zurückzuführen sei, dass Spotify mittlerweile Zahlungen für Playlist-Platzierungen akzeptiere. Gleichzeitig entferne sich der Streaming-Anbieter zunehmend von menschlich kuratierten Playlists.

Musikexperte Andrew Southworth dagegen glaubt, dass die Analysen von Spotify den tatsächlichen Streams ein paar Monate hinterherhinken. Bis es so weit ist, könne The Velvet Sundown weiter wüten, so Soutworth gegenüber «Watson».

Der Musikexperte erwartet, dass die Band in Kürze wieder aus dem Musikkatalog des Streaming-Anbieters ausgeschlossen wird.

Wer die Musik von The Velvet Sundown mag, sollte also nicht enttäuscht sein, wenn die KI-Band, so schnell wie sie bekannt wurde, auch wieder verschwunden sein wird.

