Diese Dinge vertraust du ChatGPT besser nicht an

Chatbots wie ChatGPT sind faszinierende Werkzeuge, doch ihre Datensammelwut birgt erhebliche Risiken. Denn wohin die Daten fliessen und wer sie nutzt, bleibt oft im Dunkeln. Daher behältst du folgende Geheimnisse besser für dich.

Ob zur Recherche, Texterstellung oder einfach aus Neugier – Künstliche Intelligenz wie ChatGPT ist aus dem digitalen Alltag kaum noch wegzudenken. Die Verlockung ist gross, dem digitalen Assistenten alles Mögliche anzuvertrauen – von privaten Details bis zu sensiblen Geschäftsgeheimnissen.

Doch Vorsicht: Selbst bei vermeintlich sicheren Systemen drohen Datenlecks und Missbrauch durch unbefugte Dritte. Um sich und Ihre Informationen wirksam zu schützen, solltest du diese sechs Arten von Daten besser für dich behalten.

Name, Adresse, Telefonnummer

Als erste goldene Regel gehst du am besten davon aus, dass du nicht weisst, wo deine eingegebenen Daten letztlich landen und wie sie verarbeitet werden. Selbst wenn Anbieter Vertraulichkeit zusichern, bleibt das Risiko von Hackerangriffen und Datenlecks bestehen. Dein vollständiger Name, deine Wohnadresse oder Telefonnummer gehören daher nicht in das Chatfenster. Solche Informationen sind bares Gold für Kriminelle, die sie für Phishing-Attacken oder andere Betrugsmaschen nutzen könnten. Gleiches gilt für das Hochladen von Fotos deiner ID, Reisepasses oder Führerscheins – die Speicherdauer und der Zugriff darauf sind ungewiss.

Passwörter, Logins und andere Zugangsdaten

Viele KI-Tools lassen sich mit anderen Diensten verknüpfen. Das ist bequem, erweitert aber den potenziellen Zugriff der KI auf deine Daten. Während die Schnittstellen oft gesichert sind, solltest du niemals deine konkreten Login-Daten direkt an den Chatbot übermitteln. Es gab bereits Vorfälle, bei denen ChatGPT versehentlich Passwörter anderer Nutzer preisgegeben haben soll. Auch Konto- oder Kundennummern sind tabu. Bei einem Datenleck könnten diese im Darknet landen und Cyberkriminellen Tür und Tor öffnen, um Ihre Konten zu kapern und erheblichen Schaden anzurichten.

Details zur finanziellen Situation

Eng verwandt mit Zugangsdaten sind detaillierte Informationen über deine Finanzen. Nicht nur Kontonummern sind riskant. Vermeide es unbedingt, Rechnungen, Kontoauszüge oder Schreiben deiner Bank hochzuladen. Diese Dokumente enthalten streng vertrauliche Informationen, die nur dich etwas angehen. Bedenke dabei, dass ein Chatbot nicht über die robusten Sicherheitsmechanismen verfügt wie Online-Banking oder spezialisierte Finanz-Apps.

Medizinische Daten und Krankheitsinformationen

Die Versuchung ist gross, bei ersten Krankheitssymptomen schnell die KI um Rat zu fragen, statt einen Arzttermin zu vereinbaren. Doch Vorsicht: Wer hier detailliert seine Krankengeschichte schildert, gewährt der KI einen extrem tiefen Einblick in die eigene Privatsphäre. Solche Gesundheitsdaten gehören ausschliesslich in die Hände von dir und dem behandelnden Arzt. Solltest du dennoch eine medizinische Auskunft wünschen, formuliere die Frage so anonym wie möglich – etwa bezogen auf eine fiktive Person mit ähnlichen Eckdaten.

Vertrauliche Unternehmensinformationen

Auch im Berufsleben etablieren sich KI-Assistenten wie ChatGPT oder Microsoft Copilot zunehmend. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, auf welche Datenmengen die KI potenziell zugreifen kann. Besonders kritisch wird es, wenn nicht nur interne Strukturen, sondern auch sensible Kundendaten eingespeist werden. Vertrauliche Meeting-Zusammenfassungen, Finanzberichte oder Kundenlisten können so unbeabsichtigt beim KI-Anbieter landen. Unternehmen sollten daher vor dem Einsatz solcher Tools klare Richtlinien definieren und ihre Mitarbeiter intensiv im verantwortungsvollen Umgang schulen.

Anfragen zu illegalen Aktivitäten

Abgesehen davon, dass illegale Handlungen grundsätzlich zu unterlassen sind, solche Themen selbst im Scherz gegenüber einer KI anzusprechen, kann unerwartete Konsequenzen haben. Die Betreiber der KI-Systeme behalten sich oft vor, verdächtige oder eindeutig illegale Anfragen an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten. Eine flapsig formulierte Frage, wie man am besten eine Leiche versteckt, könnte also im schlimmsten Fall dazu führen, dass wenig später die Polizei vor der Tür steht.