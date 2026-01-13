Google hat fehlerhafte KI-Übersichten zu medizinischen Themen nach Kritik entfernt. Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Nach Kritik an fehlerhaften KI-Antworten zu Gesundheitsthemen hat Google mehrere medizinische Übersichten aus den Suchergebnissen entfernt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Google hat fehlerhafte KI-Übersichten zu medizinischen Themen nach Kritik entfernt.

Laut Guardian enthielten sie teils irreführende Angaben.

Ob die Funktion überarbeitet wird, ist unklar. Mehr anzeigen

Google hat mehrere KI-generierte Übersichten zu medizinischen Suchanfragen aus den Suchergebnissen genommen, wie das Portal «The Verge» berichtet.

Zuvor hatten Expertinnen und Experten die angezeigten Informationen als «alarmierend» und «gefährlich» bezeichnet. Betroffen waren unter anderem Ergebnisse zu Fragen wie «Was ist der Normalbereich für Leberbluttests?».

Auslöser soll ein Bericht der britischen Zeitung «Guardian» gewesen sein. Die Untersuchung zeigte, dass Googles KI-Übersichten teils ungenaue und irreführende Angaben lieferten. So wurden etwa Zahlenwerte präsentiert, ohne Kontext oder Unterschiede zwischen Geschlecht, Alter oder Herkunft der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen.

Google hat die betroffenen Übersichten inzwischen entfernt. Das Unternehmen äusserte sich bislang nicht offiziell dazu, ob die Funktion künftig überarbeitet oder dauerhaft eingeschränkt wird.