Mit Gemini 3 präsentiert Google das bislang leistungsfähigste Modell seiner KI-Serie und setzt damit neue Massstäbe. Während ChatGPT menschlicher wirken soll, schlägt Google den entgegengesetzten Weg ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Googles neues KI-Modell Gemini 3 Pro übertrifft in Benchmarks die Konkurrenz und kombiniert hohe Genauigkeit mit multimodaler Verarbeitung von Text, Bild und Video.

Weltweite Verfügbarkeit und kostenloser Zugang markieren einen offenen Rollout, während Profi-Funktionen weiterhin ein teures Abo erfordern.

Mit neuer Architektur, eigenständiger Softwareentwicklung und interaktiver Ergebnisdarstellung positioniert sich Gemini als umfassendes KI-Ökosystem und nicht nur als Sprachmodell. Mehr anzeigen

Es ist ein enges Wettrennen, wer grad das beste KI-Modell auf dem Markt hat. Am Monatag war es noch Elon Musks xAI mit Grok 4.1, das die besten Benchmarks aufwies. Doch das ist bereits wieder Geschichte. Nun ist es Googles Gemini 3 Pro, das nahezu in allen Tests führend ist – vom wissenschaftlichen Reasoning bis zum komplexen mathematischen Schlussfolgern. Auch das neue ChatGPT-Modell 5.1 lässt Gemini deutlich hinter sich.

So spricht Google auch selbstbewusst von einer «neuen Ära der Intelligenz». Und diesmal scheint das nicht nur PR-Rhetorik. Die Fortschritte sind messbar, das System arbeitet präziser, multimodaler und faktentreuer als jede Version zuvor. Besonders die Integration von Text, Bild und Video soll fliessender und kontextsensitiver ablaufen als bei der Konkurrenz.

Globale Freischaltung und demokratisierter Zugang

Auffällig ist nicht nur die Leistungssteigerung, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der Google die Technologie ausrollt. Gemini 3 Pro ist weltweit sofort verfügbar. In der Web- und Smartphone-App ebenso wie über die Gemini API und Vertex AI für Unternehmen. Selbst Nutzer der kostenlosen Version erhalten Zugriff, wenngleich mit eingeschränkten Nutzungslimits.

Damit schlägt Google einen ungewöhnlich offenen Kurs ein. Wo andere Anbieter ihre leistungsfähigsten Modelle hinter hohen Bezahlschranken verstecken, setzt Google auf Reichweite und Skalierung. Für professionelle Anwendungen bleibt das 275 Euro teure Ultra-Abo jedoch Voraussetzung.

Zwischen Präzision und Persönlichkeit

Während OpenAI seine ChatGPT-Serie zunehmend mit «Persönlichkeiten» versieht, betont Google das Gegenteil. Gemini 3 soll nicht menscheln, sondern denken. «Wir wollen keine Plauderei, sondern Erkenntnis», sagt Koray Kavukcuoglu, Leiter der DeepMind-Integration bei Google. Die neue Generation meide bewusst Schmeichelei und stereotype Floskeln. Ein Seitenhieb auf die mitunter überfreundlichen Tonlagen anderer Systeme.

Diese konzeptionelle Trennung ist mehr als eine Stilfrage. Sie spiegelt unterschiedliche Auffassungen davon, wie künstliche Intelligenz künftig mit Menschen interagieren soll.

Die Technik hinter dem Sprung

Unter der Haube von Gemini 3 steckt eine umfassend überarbeitete Architektur. Dank eines erweiterten Systems kann die KI komplexe Fragen in Teilprobleme zerlegen, das Web parallel durchsuchen und die Ergebnisse konsolidieren. Das soll nicht nur die Präzision, sondern auch die Geschwindigkeit erhöhen, vor allem in der Google-Suche, deren AI Mode nun direkt auf Gemini 3 Pro basiert.

Eine der spektakulärsten Neuerungen ist die Entwicklungsplattform Google Antigravity. Hier agiert Gemini 3 nicht mehr bloss als Assistent, sondern als aktiver Software-Agent. Es zerlegt Aufgaben in Submodule, schreibt und testet Code selbstständig und optimiert Ergebnisse in Echtzeit. Entwickler können diesen Prozess überwachen, eingreifen und vom Lernverhalten der KI profitieren.

Das System funktioniert plattformübergreifend und sogar mit Modellen anderer Anbieter. Für Google ist das ein strategischer Schritt: Antigravity positioniert die Gemini-Serie nicht nur als KI-Modell, sondern als Entwicklungsumgebung.

Die bestmögliche Präsentation von Informationen

Neben der reinen Sprachverarbeitung führt Google auch eine Schnittstelle ein, die KI-Antworten wo sinnvoll in dynamische, interaktive Layouts verwandelt. Wer eine Reise plant, erhält künftig kein statisches Text-Resultat mehr, sondern eine visuelle Oberfläche mit auswählbaren Interessen, Karten und Empfehlungen.

Damit verwandelt sich Gemini 3 in ein Werkzeug, das nicht nur Inhalte erzeugt, sondern sie zugleich strukturiert präsentiert. Es ist ein Schritt in Richtung einer generativen Nutzererfahrung, in der Text, Daten und Interaktion verschmelzen.

Parallel experimentiert Google mit einem Agentenmodus, der Aufgaben selbstständig ausführt. Von der E-Mail-Organisation bis hin zur Projektplanung. Noch ist diese Funktion auf Ultra-Abonnenten beschränkt, könnte aber das Fundament einer neuen Generation autonomer KI-Assistenten bilden.

Und was ist der nächste Schritt?

Mit derzeit rund 650 Millionen monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzern wächst die Gemini-Plattform rasant. Die durchschnittliche Sitzungsdauer habe sich laut Google im dritten Quartal 2025 verdreifacht. Ein Indikator für zunehmende Produktivität und Akzeptanz.

Die Zahlen beeindrucken, doch sie werfen auch Fragen auf. Was bedeutet es, wenn ein einzelner Konzern die Definitionsmacht darüber gewinnt, was als «Intelligenz» gilt? Wie verändert sich menschliche Kreativität, wenn KI-Systeme nicht mehr nur Werkzeuge, sondern handelnde Akteure sind?

Gemini 3 markiert einen Wendepunkt. Die Verschmelzung von Analyse, Aktion und Gestaltung in einer einzigen Maschine. Ob darin der Beginn einer neuen Ära liegt oder nur die nächste Evolutionsstufe eines globalen Wettlaufs, wird sich erst zeigen, wenn die KI beginnt, selbst Fragen zu stellen, auf die wir noch keine Antwort haben.