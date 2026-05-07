Durch KI-Übersichten suchen die Menschen auf Google heute schon ganz anders wie noch vor einigen Jahren. Gemini / blueNews

Wer heute etwas googelt, bekommt ganz oben oft eine fertige KI-Antwort. Die künstliche Intelligenz hat die Suche still und leise verändert. Google-Direktor Markus Clermont aus Zürich erklärt, was dahintersteckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Google hat die Suche mit KI-Übersichten grundlegend verändert. Nutzer stellen komplexere Fragen und bekommen sofort Antworten.

Google verdient sein Geld seit Jahrzehnten mit Klicks auf Werbeanzeigen. Doch die KI beantwortet immer mehr Fragen, bevor jemand klickt. Intern gibt man sich trotzdem «sehr bullisch».

Für Publisher und Unternehmen ist die Lage zwiespältig. Mehr Sichtbarkeit, weniger Klicks — ausser man wird von der KI direkt als Quelle zitiert. Mehr anzeigen

Im März 2025 wurden KI-Übersichten bei Google offiziell auch in der Schweiz, Deutschland und Österreich ausgerollt. Und es dauerte nicht lange bis man sich an die Zusammenfassungen am Anfang der Google-Suche gewöhnt hat. Heute erscheinen KI-Zusammenfassungen bereits bei knapp der Hälfte aller verfolgten Suchanfragen. In einzelnen Branchen ist die Quote noch höher. Bei Gesundheitsfragen etwa erscheinen KI-Antworten inzwischen bei 88 Prozent aller Anfragen, bei Bildungsthemen bei 83 Prozent.

Für das Unternehmen selbst ist die Neuerung ein grosser Erfolg, wie auch Google Engineering Director Markus Clermont festhält. Der gebürtige Österreicher ist seit mehr als einer Dekade in Zürich tätig und hat schon einiges miterlebt. Die KI-Transformation stellt aber auch für ihn so einiges auf den Kopf. Vor allem, weil sich auch das Kerngebiet von Google gerade in einem radikalen Wandel befindet.

«Wir sehen, dass die Suchanfragen immer komplizierter und detaillierter werden», so Clermont. So gesehen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Suchanfragen immer menschlicher klingen. Alles nur eine Folge des natürlichen Fortschritts. «Vor zehn Jahren etwa war es für meine Frau hin und wieder ein Problem nach welchen Schlüsselwörtern sie überhaupt sucht. Heute redet man mit der Suchmaschine ganz einfach wie mit einem Berater.»

«Heute redet man mit der Suchmaschine wie mit einem Berater» Markus Clermont ist Director im Google Search Team in Zürich. Im Interview spricht er über AI Overviews, Halluzinationen und die Frage, wie viel man einer KI-Antwort wirklich vertrauen darf — auch bei medizinischen Fragen. 04.05.2026

Greift Google sich nicht selbst an?

Dabei liegt eine Frage auf der Hand, die sich auch Clermont stellen muss: Wenn die KI die Antwort liefert, warum sollte jemand noch auf einen Link klicken? Und wenn niemand mehr klickt, was passiert dann mit Googles Werbegeschäft, das seit Jahrzehnten genau auf diesen Klicks basiert?

Die Zahlen der Marktforscher sind nüchtern. Studien zeigen, dass die Klickrate für Suchergebnisse sinkt. Ohne KI-Zusammenfassung klicken etwa 15 Prozent der Nutzer auf ein Ergebnis. Mit KI-Zusammenfassung sind es nur noch 8 Prozent. Googles Werbeeinnahmen aus der Suche wuchsen 2025 zwar auf 114 Milliarden Dollar, das Wachstum verlangsamt sich aber stetig. Nicht zuletzt weil KI-Antworten immer mehr Anfragen direkt beantworten, ohne dass ein Klick auf eine Werbeanzeige folgt.

Clermont weicht der Frage nicht aus, bleibt aber diplomatisch: «Einer unserer Firmenwerte heisst ‹Der Nutzer zuerst — alles andere folgt›.» Man beobachte, dass Nutzer mehr Fragen stellen, häufiger nachfassen, detailliertere Folgeabfragen formulieren. Das Volumen der Anfragen wächst. Die genauen finanziellen Auswirkungen kommentiert Clermont nicht: «Die Zahlen kenne ich nicht.» Die Stimmung intern beschreibt er aber als «sehr bullisch». Wahrscheinlich auch deshalb, weil es in Zukunft noch viele andere Möglichkeiten für die Vermarktung der eignen KI gibt und das Suchgeschäft nicht für immer das wichtigste Standbein bleiben muss.

Wer ist Markus Clermont? Dr. Markus Clermont ist Engineering Director bei Google in Zürich und leitet in seiner aktuellen Rolle Entwickler-Teams im Bereich ‹Google Search Content›, welche sich auf den Bereich der Inhaltsakquise und den Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz in der Google-Suche konzentrieren. Markus ist stark beteiligt in Googles Transformation der Google-Suche hin zu einer interaktiven und konversationellen KI-Erfahrung für Nutzer:innen.

Vertrauen ist gut, doch ist Kontrolle besser?

Es herrscht also Aufbruchstimmung und eine Dynamik, wie man sie wahrscheinlich bei vielen grossen Tech-Konzernen schon lange nicht mehr erlebt hat. Doch auch bei Google war das nicht von Anfang an so. Die KI-generierte Antworten empfahlen in den ersten Wochen medizinischen Unsinn, historische Fakten wurden verdreht oder schlicht erfunden. Clermont spricht das direkt an: «Das war noch sehr früh in der Entwicklung der Modelle, und Halluzinationen waren ein grosses Problem.» Seither habe sich aber einiges getan. Bessere Modelle, mehr interne Checks. Die KI werde inzwischen gewissermassen zu einer zweiten Überprüfung geschickt.

Doch wieviel Vertrauen darf man einer KI-Antwort mittlerweile denn entgegen bringen? Insbesondere bei medizinischen oder rechtlichen Fragen? Hier fällt Clermonts Antwort bemerkenswert ehrlich aus: «So viel, wie ich einem menschlichen Spezialisten trauen würde.» Im Sinn der Firmenpolitik schiebt er trotzdem noch nach: «Gerade bei medizinischen Belangen würde ich die Antwort von Google aber definitiv nicht über den Ratschlag eines Arztes stellen. Das ist gefährlich.»

Wer profitiert — und wer verliert

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Für die meisten Nutzer ist die neue Suche schlicht bequemer. Wer wissen will, wie man eine Wunde versorgt, welcher Zug als nächstes fährt oder warum der Hund nicht frisst, bekommt die Antwort schneller als je zuvor. Doch für jene, die Inhalte im Netz veröffentlichen — Zeitungen, Blogs, kleine Unternehmen — ist die Lage komplizierter. Impressionen bei Google sind um 49 Prozent gestiegen, während die Klickrate um rund 30 Prozent gesunken ist. Mehr Aufmerksamkeit, weniger Besucher. Das ist das Paradox der neuen Suche.

Es gibt allerdings Ausnahmen. Wer als Quelle in einer KI-Übersicht zitiert wird, erhält laut Untersuchungen 35 Prozent mehr Klicks als vergleichbare Seiten ohne Zitierung. Die KI-Antwort wird damit zum neuen Türsteher des Internets. Wer drin ist, gewinnt. Wer draussen bleibt, verliert.

Markus Clermont sieht das gelassen. Die Suche werde immer das liefern, was Nutzer wirklich brauchen. «In der KI-Übersicht geben wir eigentlich nur eine grobe Beschreibung über das Thema und welche Quellen mehr Details haben.» Die Links seien damit wertvoller geworden, nicht weniger. Ob das stimmt, werden die nächsten Jahre zeigen.