So sieht das KI-System aus, das neuerdings bei Hertz Autos auf mögliche Schäden prüft. Reuters

Ein Kratzer, 440 Dollar. Hertz überlässt die Schadensanalyse bei Mietwagen neuerdings einer KI. Wer widerspricht, zahlt drauf. Menschlicher Kontakt? Fehlanzeige.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hertz lässt Schäden bei Mietwagen neu per KI erkennen und automatisch abrechnen.

Kunden berichten von hohen und undurchsichtigen Kosten für Bagatellschäden.

Einspruch ist schwierig und führt oft zu höheren Zahlungen. Mehr anzeigen

Wer in den USA ein Fahrzeug bei Hertz mietet, könnte bei der Rückgabe künftig böse Überraschungen erleben. Selbst dann, wenn das Auto augenscheinlich in gutem Zustand ist. Der Autovermieter testet derzeit ein automatisiertes System zur Schadenserfassung, das bis Ende des Jahres an 100 Flughäfen im Einsatz sein soll. Die Schadensbewertung übernimmt dabei kein Mensch mehr, sondern eine künstliche Intelligenz – und die hat ihren Preis.

Das von der israelischen Firma UVeye entwickelte System scannt zurückgebrachte Fahrzeuge mit zahlreichen Kameras. Innerhalb von Minuten analysiert eine KI die Aufnahmen, gleicht sie mit früheren Zustandsbildern ab und erstellt bei Abweichungen automatisch einen Schadensbericht mit Rechnung. Was man sich davon verspricht, liegt auf der Hand. Einsparungen beim Personal mit gleichzeitigem Effizienzgewinn.

Nicht nur der Kratzer schlägt zu Buche

Doch was technisch eindrucksvoll klingt, sorgt bei Kunden zunehmend für Frust. Wie das Fachportal The Drive berichtet, häufen sich Beschwerden über undurchsichtige und überzogene Kosten. In einem dokumentierten Fall führte ein kaum sichtbarer Kratzer von 2,5 Zentimetern zu einer Rechnung von 440 Dollar. Die Kostenaufstellung: 250 Dollar für die Reparatur, 125 Dollar Bearbeitungsgebühr, 65 Dollar «Verwaltungspauschale».

Wer die Forderung anstandslos akzeptiert und innerhalb von 48 Stunden bezahlt, erhält einen «Rabatt». Im genannten Fall hätte sich der Betrag um 52 Dollar reduziert. Wer jedoch Einspruch gegen die Bewertung einlegt, riskiert, den vollen Betrag zahlen zu müssen – oder noch mehr.

Denn Widerspruch ist nicht nur kompliziert, sondern auch zeitlich riskant. Hertz akzeptiert ihn ausschliesslich über einen Chatbot auf der eigenen Website. Die Bearbeitungszeit beträgt bis zu zehn Tage. Zu spät für das Frühzahlungsangebot und zu lang, um effektiv gegen offensichtliche Fehlbewertungen vorzugehen. Ein direkter Kontakt zu einem Mitarbeiter? Nicht vorgesehen.

Ein moderner Ablasshandel?

Die Praxis erinnert laut Kritikern an eine Art automatisierten Ablasshandel. Wer sich nicht wehrt, zahlt weniger – wer zweifelt, zahlt mehr. «Das ist keine Kundenorientierung, das ist ein Erpressungsmodell mit KI-Unterstützung», zitiert The Drive einen verärgerten Mieter.

Hertz selbst sieht das naturgemäss anders. Das System sei «schneller und transparenter als menschliche Inspektionen», heisst es auf Nachfrage. Zur Kritik an den Gebühren äussert sich das Unternehmen nicht. Auch nicht zur Frage, warum Widerspruchsmöglichkeiten de facto mit finanziellen Nachteilen verbunden sind.

Fakt ist: Hertz spart durch das System Personal, gibt aber die gewonnenen Effizienzvorteile offenbar nicht an seine Kundschaft weiter. Stattdessen überlässt das Unternehmen der Maschine die Deutungshoheit. Und den Menschen das Nachsehen.