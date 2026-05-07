«Ich dachte, er schlägt mich» – das wilde Verfahren um Elon Musk

Elon Musk muss sich aktuell einmal mehr vor Gericht verantworten. Imago

In einem Gerichtssaal in Kalifornien läuft derzeit einer der ungewöhnlichsten Tech-Prozesse der Geschichte. Elon Musk klagt gegen seinen ehemaligen Weggefährten Sam Altman und OpenAI. Die Aussagen, die dabei ans Licht kommen, lassen tief blicken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elon Musk klagt gegen OpenAI und dessen CEO Sam Altman – er behauptet, seine Millionenspenden seien missbraucht worden.

OpenAI-Präsident Greg Brockman schilderte vor Gericht explosive Szenen aus der Frühzeit.

Der Prozess läuft bis mindestens 21. Mai. Als nächste Zeugin soll Shivon Zilis aussagen, Musks enge Vertraute und Mutter von vier seiner Kinder. Mehr anzeigen

Elon Musk war selbst Mitgründer von OpenAI, stieg aber 2018 aus. Jetzt behauptet er, seine damaligen Partner hätten ihn und seine Millionenspenden in Höhe von rund 38 Millionen Dollar missbraucht, um aus einer gemeinnützigen KI-Organisation ein gewinnorientiertes Mega-Unternehmen zu machen. Heute mit einem Wert von rund 852 Milliarden Dollar. Genau deshalb geht Musk nun gegen seine einstigen Weggefährten gerichtlich vor.

Vergangene Woche dominierte Musk noch selber das Geschehen. Drei Tage lang sagte er aus, bezeichnete OpenAI CEO Sam Altman und Präsident Greg Brockman wiederholt als Leute, die «eine gemeinnützige Organisation gestohlen» hätten, und stritt mit der vorsitzenden Richterin Yvonne Gonzalez Rogers. Diese Woche nun rückte Greg Brockman in den Mittelpunkt und die Aussagen des Präsidenten hatten es in sich.

Greg Brockman ist der Präsident von OpenAI Imago

Die fehlgeschlagene Einschüchterung

Brockman erzählt wie Musk ihn und Ilya Sutskever, damals leitender Forscher und ebenfalls Mitgründer, 2017 zu sich nach Hause einlud. Kurz vor dem Treffen hatte Musk beiden je einen nagelneuen Tesla Model 3 geschenkt. «Er wollte, dass wir uns ihm gegenüber verpflichtet fühlen», so Brockman am Dienstag unter Eid.

Das Treffen eskalierte schnell. Es ging um die Frage, wer die Kontrolle über OpenAI haben soll. Musk wollte das letzte Wort. Brockman und Sutskever lehnten ab. Sie wollten die Führung teilen. Musks Reaktion: Er stand auf und stürmte um den Tisch herum. «Ich dachte wirklich, er würde mich schlagen», so Brockman gemäss Gerichtsprotokoll. Er habe in diesem Moment einen körperlichen Angriff befürchtet. Musk soll das Gemälde, das Sutskever ihm mitgebracht hatte, geschnappt, und den Raum verlassen haben.

Der Mann, der ChatGPT fast zum Aufgeben gebracht hätte

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Brockman sprach aber auch über die jüngste Vergangenheit und dazu zählte auch ein Tag kurz vor Prozessbeginn. Brockman habe Musk noch eine Nachricht geschrieben, um dessen Interesse an einer aussergerichtlichen Einigung zu sondieren. Als Brockman vorschlug, beide Seiten sollten ihre gegenseitigen Klagen fallen lassen, antwortete Musk: «Bis Ende dieser Woche werden du und Sam die meistgehassten Männer Amerikas sein. Wenn du darauf bestehst – so sei es.» Eine Einigung kam nicht zustande.

Mit solchen Episoden wollte Brockman vor Gericht ein klares Bild zeichnen. Musk sei grundsätzlich ungeeignet gewesen, ein KI-Unternehmen zu führen. Als Beleg schilderte er den Fall des Forschers Alec Radford, der Musk damals eine frühe Version eines KI-Chatbots zeigte. Musk war wenig beeindruckt und sagte, ein beliebiges Kind im Internet könnte das besser. Radford war so demotiviert, dass er das Forschungsfeld beinahe aufgegeben hätte. Brockman und Sutskever mussten ihn aufbauen. Aus genau dieser Technologie entstand später ChatGPT. «Man musste ein bisschen träumen können», sagte Brockman. Musk habe das damals nicht vermocht.

Shivon Zilis und Elon Musk haben gemeinsam vier Kinder. Shivon Zilis/X

Boardroom-Drama und ein pikantes Geheimnis

Brockman sprach abschliessen auch über interne Machtkämpfe im OpenAI-Verwaltungsrat. Er bestätigte, dass er und Sutskever kurzzeitig erwogen hatten, Musk aus dem Board zu entfernen, sich aber dagegen entschieden, weil es sich «falsch anfühlte». 2018 verliess Musk den Board schliesslich freiwillig.

Das pikante Detail: Shivon Zilis, damals enge Vertraute von Musk und zeitweise auch OpenAI-Boardmitglied, hatte 2021 mit Musk Zwillinge bekommen. Brockman erfuhr davon erst durch Presseberichte. Als er sie konfrontierte, sagte Zilis, es sei eine rein platonische Angelegenheit gewesen. Zilis verliess das OpenAI-Board 2023, nachdem Musk mit xAI ein Konkurrenzunternehmen gegründet hatte. Heute teilt sie mit ihm vier Kinder und sie ist die nächste, die in den Zeugenstand muss. Der Prozess, der die KI-Branche in ihren Grundfesten erschüttert, geht in seine entscheidende Phase.