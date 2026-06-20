Mit KI gegen Einsamkeit: Kann diese sprechende Puppe Menschen ersetzen? «Hyodol ist besser als meine Tochter», sagt eine 78-jährige Südkoreanerin über ihre KI-Puppe. Warum künstliche Begleiter für viele Senioren zu wichtigen Alltagshelfern geworden sind und wo die Grenzen der Technologie liegen, erfährst du im Video. 15.06.2026

«Hyodol ist besser als meine Tochter», sagt eine 78-jährige Südkoreanerin über ihre KI-Puppe. Warum künstliche Begleiter für viele Senioren zu wichtigen Alltagshelfern geworden sind und wo die Grenzen der Technologie liegen, erfährst du im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 42 Prozent aller Haushalte in Südkorea bestehen aus nur einer Person. Besonders ältere Menschen leiden unter Einsamkeit.

Die Firma Hyodol hat eine KI-Puppe entwickelt, die alleinlebenden Senioren Gesellschaft leisten soll.

Rund 14'500 Puppen sind bereits im Einsatz. Mehr anzeigen

Eine KI-Puppe als Ersatz für die eigene Tochter? In Südkorea setzen immer mehr Gemeinden auf künstliche Intelligenz gegen die Einsamkeit älterer Menschen. «Hyodol» spricht, singt und erinnert an die Einnahme von Medikamenten.

Die Puppe wurde nach jahrelangen Gesprächen mit Senioren entwickelt. Mit Zustimmung der Nutzer können Informationen zu Schlaf, Stimmung oder Schmerzen an Betreuer weitergegeben werden. Neben Hyodol kommen in Südkorea auch KI-Geräte anderer Firmen zum Einsatz, die ungewöhnliche Verhaltensmuster erkennen und so helfen sollen, sogenannte «Lonely Deaths» zu verhindern.

Doch kann eine Puppe mit ChatGPT wirklich Nähe ersetzen? Ob und wie das funktioniert und wo Fachleute Grenzen sehen, siehst du im Video von blue News.

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