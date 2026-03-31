Blöd gelaufen: In dem Video hat die Erdbeere ihren Mann, die Orange, betrogen und eine Kiwi auf die Welt gebracht. Screenshot Instagram/ @alltagslogik

In den sozialen Medien kursieren Videos von sogenannten KI-Früchten. Es geht dabei oft um Beziehungschaos, Familienstreit und Herzschmerz. Was steckt hinter diesem Trend? Und macht das blöd?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf TikTok und Instagram sorgen KI-generierte Früchte-Videos mit absurden Beziehungsdramen und sexistischen Klischees für Aufsehen.

Der virale Trend gilt als Teil des «Brainrot»-Phänomens und soll vor allem Aufmerksamkeit erzeugen.

Kritiker*innen warnen vor mentalen und ökologischen Folgen des Massen-Contents. Mehr anzeigen

Eine schwangere Wassermelone gebärt eine Traube, die Zitrone besteht auf einen Vaterschaftstest. Derweil betrügt die Erdbeere die Banane und landet daraufhin auf der Strasse.

Auf TikTok und Instagram sind sie derzeit allgegenwärtig: die sogenannten KI-Früchte. In kurzen, schlecht produzierten Videos tauchen Äpfel, Bananen, Erdbeeren, Kirschen, Kiwis oder andere Früchte mit menschlichen Körpern auf.

Die Clips spielen sich im Büro, auf Kreuzfahrten oder zu Hause ab und sind eine bis zwei Minuten lang. Es geht vor allem um Beziehungsprobleme und Familienstreitereien. Es wird betrogen, gelogen und gestritten. Nur in seltenen Fällen kommt es zur Versöhnung oder generell zu einem glücklichen Ende.

Frauenfeindlich, sexuelle Übergriffe und Diskriminierung

Die Aufnahmen erinnern an die KI-generierten Katzenvideos, die 2025 überall in den sozialen Medien waren, und für grosse Aufregung sorgten. Es wurden Gewalt, Missbrauch und Körperflüssigkeiten gezeigt.

Ähnlich ist es mit den KI-Früchten, nur diese scheinen beliebt zu sein. Obwohl sich auch hier hinter den scheinbar harmlosen Videos frauenfeindliche Anspielungen, Darstellungen sexueller Übergriffe und weitere diskriminierende Inhalte wie beispielsweise Rassismus oder Bodyshaming verbergen.

In diesem Video geht es um eine Frau, die über zehn Jahre lang von ihrem Mann dafür bezahlt wurde, bei ihm zu bleiben. Nach Ablauf dieser Zeit verlässt sie ihn – und auch das gemeinsame Kind. Screenshot Instagram/ @alltagslogik

In vielen Fällen werden die Frauen ungewollt durch fragwürdige sexuelle Situationen schwanger. In einem Video wird beispielsweise eine Sekretärin von sechs Geschäftsmännern angesprochen, die ihr berufliche «Vorteile» und Geld anbieten. In der nächsten Szene sagt die Frau, dass sie «kaum gehen kann». Immer wieder wird sie von den Geschäftsmännern zu sich bestellt. Ihrem Ehemann sagt sie, dass sie Überstunden machen muss und weint dabei viel. Schliesslich kommt ein Bananen-Baby auf die Welt.

Es sind fast immer die Frauen, die in diesen Erzählungen als die «Bösen» erscheinen. Jene, die betrügen, und denen man unterstellt, nur dem Geld der Männer nachzujagen. Sie verlassen ihre Familien und werfen teilweise sogar ihre Kinder in den Müll. Sie sind es auch, die hinter dem Rücken ihres Partners schlecht reden.

Und immer wieder sind es Frauenfiguren, die sich «gehen lassen», massenweise essen und buchstäblich aufgehen. Das Muster in den Videos wiederholt sich immer und immer wieder.

Zwischenzeitlich gab es sogar eine «Realityshow» mit KI-Früchten: «Fruit Love Island». Darin verbrachten die Früchte Zeit an einem paradiesischen Urlaubsort und suchten dort nach ihrem Traumpartner. Auf TikTok bekam der Account @ai.cinema021 dadurch alleine im März über 3 Millionen Follower, mittlerweile gibt es die Seite jedoch nicht mehr. In anderen Videos kommt auch regelmässig «OnlyFruit» vor, es ist das Äquivalent zu «OnlyFans». Also die Plattform, auf der Personen hauptsächlich erotische oder exklusive Inhalte wie Fotos und Videos gegen monatliche Gebühren anbieten.

Das finanzielle Interesse

Wer mit diesen absurden Videos gestartet hat, lässt sich nicht genau sagen. Mittlerweile gibt es mehrere Accounts, die solche Videos durch KI herstellen und veröffentlichen. Auf TikTok, Instagram und YouTube haben einzelne Clips zigtausende Aufrufe, werden täglich beliebter und es gibt sie in mehreren Sprachen.

Mit den Clips lässt sich zudem Geld verdienen – und auch der Ursprung des Trends scheint in einem finanziellen Interesse zu liegen: Er entstand aus dem Wunsch von Content-Creators, mit möglichst geringem Aufwand Profit zu machen, wie unter anderem die «Zeit» berichtet.

Die ersten Clips, in denen Lebensmittel zu sprechenden Figuren wurden, erinnerten an kurze Anleitungsvideos: Eine Avocado erklärte etwa, wie man sie richtig lagert, damit sie möglichst lange frisch bleibt. Ähnlich war es bei Brot, Früchten, Gemüse, Fleisch oder Nudeln. Solche Tutorials erzielen fast immer hohe Reichweiten und sie sind denkbar einfach zu produzieren.

Die Beratungsfirma AI Century hat dafür sogar ein eigenes ChatGPT-Modell entwickelt und kostenlos zugänglich gemacht: Object Talk generiert automatisch derartige Formate, wie die «Zeit» weiter schreibt. Darüber hinaus unterstützt AI Century Content Creator mit KI-Werkzeugen und Strategien beim Aufbau erfolgreicher Kanäle.

«Brainrot» und «KI-Slops»

Die Videos, die sich nun daraus entwickelt haben, werden auch als «Brainrot» oder «KI-Slops» bezeichnet. Einfach gesagt: digitaler Schrott, der das Hirn verkleistert. Die nur wenige Sekunden langen Videos bestehen aus absurd zusammengeschnittenen Sequenzen, albernen Wortwitzen, knalligen Soundeffekten oder bizarren Figuren. Ihr Ziel: möglichst komisch wirken – und zugleich irritieren. Je sinnloser der Inhalt, desto grösser scheint der Erfolg.

Der Trend beschäftigt auch die Wissenschaft. Studien deuten darauf hin, dass ein übermässiger Konsum solcher Kurzvideos die Aufmerksamkeit sowie die Impulskontrolle beeinträchtigen kann, wie die «NZZ» berichtet.

Kausale Zusammenhänge im Bereich der Social-Media-Forschung lassen sich allerdings nur schwer beweisen: Führt der Konsum von Kurzvideos tatsächlich zu einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne – oder greifen Menschen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne schlicht lieber zu solchen Inhalten? Viele Forschende bezweifeln jedenfalls die sogenannte Brainrot-Theorie.

«Brainrot» ist kein neues Phänomen, auch den Begriff gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau verwendete ihn 1854 erstmals. Er kritisierte, dass die Gesellschaft aus seiner Sicht komplexe Gedanken zugunsten vereinfachter Vorstellungen verdrängte.

Doch mittlerweile wird der Begriff immer beliebter. Laut dem Oxford-Wörterbuch stieg die Verwendung des Begriffs «Brainrot» zwischen 2023 und 2024 um 230 Prozent. 2024 wurde der Begriff zum Oxford-Wort des Jahres gekürt.

Treffen den Nerv unserer Zeit

Die Videos treffen den Nerv unserer Zeit. Sie verdichten gleich mehrere Gegenwartsgefühle: kurze Aufmerksamkeitsspannen, die Sehnsucht nach absurd kurzem Mikro-Entertainment und die Faszination für KI-generierte Inhalte, die billig, schnell und endlos variierbar sind.

Die Clips funktionieren dabei auf den ersten Blick erstaunlich einfach. Ein Stück Obst oder Gemüse mit Gesicht, Stimme und Drama braucht keine Einführung, keine Sprache und keine kulturelle Erklärung. Genau diese Mischung aus Niedlichkeit, Übertreibung und Regelbruch erzeugt den typischen «Was sehe ich da eigentlich?»-Effekt, der auf TikTok und Reels besonders gut funktioniert.

Sie spiegeln eine Medienlogik, in der Inhalte nicht mehr primär informieren, sondern Aufmerksamkeit stoppen und Wiedererkennung schaffen sollen. Passend dazu treten viele dieser Clips als serielle Mini-Dramen auf, mit Cliffhangern, Fortsetzungen und Belanglosigkeiten im Stil einer billigen, grenzenlos skalierbaren Realityshow.

Kritiker*innen warnen

Nebst dem «Brainrot»-Problem warnen Kritiker*innen zudem davor, solche KI-Inhalte zu feiern, weil die Generierung davon extrem umweltschädlich ist. Unter anderem werden dabei grosse Mengen Strom und Wasser verbraucht.

Während Künstliche Intelligenz in Musik oder Kunst oft umgangen oder kritisiert wird, scheint sie in Videoformaten weitgehend akzeptiert. Immer mehr Menschen bekennen offen, solche Inhalte zu konsumieren. In den sozialen Medien kursieren unzählige Clips, in denen Nutzer*innen über die Videos sprechen, sie parodieren oder begeistert feiern. Einige Beispiele:

«Du willst mir also sagen, dass ich mit einer Menge Betrüger und Lügner wohne?», fragt sich dieser Nutzer in seinem Video.

«KI wird nicht meinen Job wegnehmen», findet dieser Nutzer.

Dieser Nutzerin geht es wohl wie vielen: «Ich, wie ich mir um zwei Uhr morgens KI-Früchte-Affären-Videos ansehe, statt einfach acht Stunden zu schlafen.»

TikTok und Co. schweigen

Obwohl die Videos häufig kritische Inhalte zeigen, die teilweise gegen die Richtlinien von TikTok oder Instagram verstossen, haben die Plattformen bislang kaum darauf reagiert. Nur vereinzelt werden einzelne Konten gesperrt. Aus welchen Gründen und was genau dahintersteckt, bleibt jedoch unklar.

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