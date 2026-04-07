KI in Waffen: Experte bringt Behörde nach IAEA-Vorbild ins Spiel. blue News spricht beim «Future Symposium» im März 2026 in Zürich mit Johanne Lederer von der Universität Hamburg über Künstliche Intelligenz in Waffen: Der Daten-Wissenschaftler bringt die Bildung einer internationalen Behörde nach dem Vorbild der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA ins Spiel. 30.03.2026

Künstliche Intelligenz verändert die Kriegsführung: In der Ukraine überwindet sie praktische Hürden, im Westen hilft sie bei theoretischer Planung. Kritiker warnen gar vor der Auslöschung der Menschheit. Wie weit geht das noch?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Krieg in der Ukraine hat die KI-Kriegsführung revolutioniert.

Die Angst, dass die KI die Menschheit ausrotten könnte, hat in dieser Zeit zugenommen.

Bei simulierten Kriegsspielen setzt die KI zu 95 Prozent auf den Atomschlag. Expertin Katrin J. Yuan glaubt jedoch: «Wir sind noch nicht so weit.»

Johannes Lederer von der Universität Hamburg hat einen pragmatischen Vorschlag. Mehr anzeigen

Der russische Überfall auf die Ukraine hat die Drohnen-Kriegsführung revolutioniert. Seit 2024 gehen 75 bis 95 Prozent der Schäden am Boden auf das Konto der ferngesteuerten Flugobjekte, weiss «Polytechnique Inside»: Kiew soll 2025 rund fünf Millionen Drohnen hergestellt haben.

Aber diese Drohnen brauchen auch Piloten, die sie steuern – und oft genug verhindern elektronische Störmassnahmen, dass sie ihr Ziel finden. Abhilfe bei diesen Problemen soll Künstliche Intelligenz (KI) schaffen: Gerade erst hat die US-Firma Shield AI eine entsprechende Kooperation mit Kiew bekanntgegeben.

It was great to host Ukraine’s @BRAVE1ua Delegation at our Texas facility this week!



Brave1 sits at the center of Ukraine’s defense innovation effort, connecting government, military, and industry to move capability to the front lines faster. V-BAT is operating in Ukraine today… pic.twitter.com/Rgo8bSuBpr — Shield AI (@shieldaitech) March 12, 2026

Shield AI hat ein System entwickelt, das Hivemind heisst, also Schwarm-Verstand. Es soll in ukrainische Drohnen implementiert werden und ihnen ermöglichen, bei Gefahr selbstständig Routen zu ändern und sich zu koordinieren. Ein so gesteuerter Drohnenschwarm soll Ziele untereinander aufteilen und trotz Jamming selbstständig bekämpfen können.

Der praktische Nutzen in der Ukraine

Dabei gibt der Mensch nur das Ziel vor: Die KI entscheidet, wie dieses erreicht werden soll. Auch das amerikanisch-ukrainische Unternehmen Swarmer arbeitet an einer solchen Lösung. Der Grund: In einem Umfeld wie der umkämpften Stadt Pokowsk in Donezk «funktionieren die meisten westlichen Systeme nicht», weil Russland sie stört, schreibt «Forbes».

In Ukraine, a new interceptor drone, the UEB-1 by OSIRIS AI, has been developed. It uses onboard data processing, allowing it to carry out interception missions with minimal operator involvement. militarnyi.com/uk/news/v-uk...



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 25. März 2026 um 18:03

Auch am Boden gibt es Neuerungen: Wer Roboter einsetzt, vermindert das Risiko, Menschen zu verlieren. Die ukrainischen Streitkräfte setzen deshalb vermehrt auf den Einsatz von unbemannten Landfahrzeugen (Unmanned Ground Vehicle oder UGV). «Moderne UGVs sind teilautonom» erklärt ein Soldat mit Rufnamen Afghane der BBC.

Und weiter: «Sie können sich selbstständig bewegen, sie können den Feind beobachten und aufspüren. Aber die Entscheidung, das Feuer zu eröffnen, wird immer noch von einem Menschen getroffen.» So sollen tödliche Fehler vermieden werden, weil die Systeme noch nicht fehlerlos arbeiten.

Roboter im Militär: «Das ist ein zwiespältiges Thema» Benjamin Regener von NuclearIQ Solutions stellt am «Future Symposium» im März 2026 in Zürich Roboter-Hunde vor, die von KI gesteuert – und auch als Waffenplattformen genutzt werden können. Dem einen Hersteller missfällt das, während dem anderen die militärische Nutzung egal ist. 30.03.2026

Zu Wasser sind KI-gesteuerte Seedrohnen in der Lage, im Schwarzen Meer und darüber hinaus auch ohne Funkkontakt russische Schiffe anzugreifen. Das Konzept wird bereits kopiert.

🚨🇺🇸 The United States has unveiled the STORMRUNNER sea drone developed for tactical maritime operations.



Specifications include:

🔹Length: 8 meters

🔹 Armored sensor systems

🔹 Ultra durable HDPE hull

🔹 Low radar detectability

🔹 SM300 Autonomy System



Designed to enhance… pic.twitter.com/QyCTKeBWLv — Defence Index (@Defence_Index) February 24, 2026

Was in der Ukraine funktioniert, wird im Westen wahrgenommen: Das französische Militär hat gerade einen Vertrag mit der Pariser Firma Mistral abgeschlossen, die ihre KI in den Streitkräften etablieren soll. Dabei geht es aber weniger um das Konzept der Kill chain, die die Struktur einer Attacke beschreibt, sondern um die Datenverarbeitung.

Angst vor der Ausrottung durch KI

Die Mistral KI soll den Fluss von Informationen verbessern, Werkzeuge für die Verarbeitung von Dokumenten entwickeln, Protokolle führen, die Logistik übersehen und Texte übersetzen sowie Daten auslesen und aufarbeiten, schreibt «Army Recognition». Gleichzeitig setzt Paris damit auf eine nationale Lösung, die Frankreichs Unabhängigkeit wahren soll.

CENTCOM Commander Brad Cooper:



Our warfighters are leveraging a variety of advanced AI tools.



These systems help us sift through vast amounts of data in seconds, so our leaders can cut through the noise and make smarter decisions faster than the enemy can react.



Humans will… pic.twitter.com/Zos2LCHgYI — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Doch auch eine KI, die sich nur um Daten kümmert, kann tödlich sein. Das beweist der US-Angriff auf eine Mädchenschule im iranischen Minab. Die Auswahl des Zieles hat die Maven KI von Palantir Technologies zu verantworten: US-Milliardär Peter Thiel hat die Firma mitgegründet.

Stimmen die Untergangsszenarien also doch, die Filme wie «Metropolis», «Matrix» oder «Terminator» aufzeigen? Einige Experten warnen davor, dass intelligente Maschinen der Menschheit wirklich den Garaus machen könnten. Geoffrey Hinton, der «Pate der KI», sagt CNBC: «Ich sage oft, dass es eine Chance von 10 bis 20 Prozent gibt, dass die KI uns auslöscht.»

Daniel Kokotajlo von der US-NGO AI Futures Project geht noch weiter. «Wir denken, dass es eine 70-Prozent-Chance gibt, dass alle Menschen sterben», sagt er der «Daily Show».

Kokotajlo hat früher für OpenAI, dem Mutterhaus von ChatGPT, gearbeitet – und die Firma aus Protest gegen die Unternehmenskultur verlassen. Er glaubt, schon in fünf Jahren könnte es so weit sein, dass eine KI seine Schöpfer etwa mit biologischen Waffen ausrottet.

«Wir sind noch nicht so weit»

Eine Studie des Londoner King's College, die Ende Februar publiziert worden ist, hat untersucht, wie KI in Kriegsspielen agiert: «Die nukleare Eskalation war nahezu allgegenwärtig», fasst Professor Kenneth Payne zusammen. «In 95 Prozent der Spiele wurden taktische Nuklearwaffen eingesetzt und 76 Prozent erreichten strategische nukleare Bedrohungen.»

Die Modelle Claude und Gemini hätten Atomwaffen als legitime Instrumente behandelt. GPT-5.2 habe sich etwas abgehoben, weil die KI sich auf militärische Ziele beschränkt und Angriffe auf Bevölkerungszentren vermieden habe.

«Ich setze mich seit Jahren für verantwortliche KI ein», kommentiert Katrin J. Yuan gegenüber blue News das Ergebnis und sagt: «Wir sind noch nicht so weit.» Die KI imitiere den Menschen, denke aber «komplett anders», erklärt die Expertin vom Swiss Future Institute und Vorsitzende des AI Future Council.

KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit» In Kriegsspielen greift die KI in 95 Prozent der Fälle zum Atomschlag: Katrin Yuan, Gründerin des Swiss Future Institute und Vorsitzende des AI Future Council, kommentiert und ordnet beim «Future Symposium» im März 2026 in Zürich ein. 30.03.2026

Die Programmierung auf die Maximierung des menschlichen Glücks nennt sie als Beispiel: Die KI könnte sich dafür entscheiden, dass wir Menschen unserem Glück selbst im Weg stünden – mit entsprechenden Folgen.

Frage des Inputs und nach moralischen Leitplanken

Der Input der KI ist natürlich das A und O: Die Basis, auf der sie steht, muss stimmen. Das gilt zum einen für die einfachen Daten: Laut «Guardian» war das Problem beim Angriff auf die Mädchenschule in Minab, dass die Maven-KI nicht mit aktualisierten Informationen gefüttert worden sei.

Zum anderen sind aber auch allgemeinere Leitplanken nötig. Mitunter kümmern sich die Hersteller sogar selbst darum: Anthropic und OpenAI, die Konzerne hinter Claude und ChatGPT, suchen in Stellenanzeigen nach Experten für biologische und chemische Kampfstoffe sowie Sprengstoff. Wie die BBC berichtet, sollen sie sicherstellen, dass die KI nicht etwa von Terroristen missbraucht werden kann, um schmutzige Bomben zu bauen.

Anthrophic hat sich zudem mit dem Pentagon angelegt, weil es den Streitkräften nicht kompletten Zugang zum Claude-Code geben wollte – angeblich aus Sorge, das Programm werde für illegale Aktivitäten genutzt. Ein Rechtsstreit zwischen den Parteien ist im Gange.

Experte bringt internationale Behörde ins Spiel

Das Problem: Wenn einzelne Akteure in einzelnen Ländern sich begrenzen und andere tun dies nicht, droht dennoch Gefahr für den Menschen. «Es ist natürlich eine internationale Frage», betont Johannes Lederer im Gespräch mit blue News, der an der ETH Zürich Mathematik studiert hat und heute in Hamburg lehrt.

Eine «Terminator»-Figur aus Schrott an einem Checkpoint in Kiew, fotografiert am 25. März 2022 kurz nach Kriegsausbruch. KEYSTONE

Der Daten-Wissenschaftler räumt ein, dass verschiedene Staaten verschiedene Wertvorstellungen haben, verweist aber auch auf ein Beispiel, das Schule machen könnte: die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) in Wien.

Sie habe es «relativ gut» geschafft, die Verbreitung von Atomwaffen zu begrenzen: «Das kann ich mir bei KI in Waffen auch vorstellen», sagt er im Video ganz oben.