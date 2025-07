Auf Spotify landeten in den letzten Wochen gleich mehrere KI-Songs längst verstorbener Künstler. Bild: AFP

Spotify veröffentlicht Songs verstorbener Künstler ohne Zustimmung. Ein Fall erschüttert das Vertrauen in die digitale Musikverwertung und wirft einige ethische Fragen auf.

Blaze Foley starb 1989. Nun ist er zurück mit einem neuen Song. Zumindest suggerierte das Spotify, als vergangene Woche plötzlich ein bisher unbekanntes Werk des texanischen Country-Sängers unter dem Titel Together auf seinem offiziellen Künstlerprofil erschien.

Die Ballade mit Klavier, E-Gitarre und Gesang war allerdings nicht erst jetzt ausgegraben worden. Sie war vollständig von Künstlicher Intelligenz erzeugt. Für das zuständige Label ist das nicht nur geschmacklos, sondern ein alarmierendes Symptom für eine tiefere Schwachstelle im System der Streamingriesen.

KI-Schund statt Country-Klassiker

Craig McDonald, Chef von Lost Art Records und Rechteinhaber des Foley-Katalogs, reagierte fassungslos: «Das ist nicht Blaze. Jeder, der seine Musik kennt, merkt sofort, dass das ein KI-Schund-Bot war.» Auch das Coverbild – ein generisches Porträt eines singenden Mannes – sei eine offensichtlich generierte Fälschung. Weder Label noch Angehörige hatten dem Upload zugestimmt.

Der Fauxpas offenbart eine gravierende Sicherheitslücke. Offenbar kann Musik beliebiger Herkunft auf verifizierten Profilen landen, solange ein Distributor – in diesem Fall Spotifys eigener Dienst SoundOn – diese bereitstellt. Auf Nachfrage räumte Spotify den Vorfall ein und entfernte den Song wegen «irreführender Inhalte». Für McDonald zu wenig: «Dass Spotify keinen Schutz gegen solche Uploads implementiert hat, ist erschreckend. Sie könnten das Problem technisch sofort lösen, wenn sie wollten.»

In Blaze Foleys Fall wurde der KI-Song inzwischen wieder entfernt. Spotify

Mehr als ein Einzelfall

Der Fall Foley ist kein Einzelfall. Auch auf den Profilen des 2016 verstorbenen Grammy-Gewinners Guy Clark und des Popmusikers Dan Berk tauchten kürzlich KI-generierte Songs auf – jeweils versehen mit der Copyright-Angabe «Syntax Error». Das Clark-Stück Happened to You wurde mittlerweile entfernt. Berks angeblicher Song With You ist zwar von seinem Profil verschwunden, über die direkte Suche aber nach wie vor mit seinem offiziellen Künstlerprofil verlinkt.

Für McDonald und viele Branchenbeobachter ist damit klar: Spotify kann sich nicht länger auf Metadaten der Distributoren verlassen. Es brauche ein Verifikationssystem für Uploads auf offizielle Künstlerseiten. Insbesondere, wenn es sich um Verstorbene handelt, deren musikalisches Erbe auf diese Weise verfälscht wird.

Ein Fall für die Ethikkommission?

Der Vorfall wirft nicht nur technische, sondern auch ethische Fragen auf. Wer darf im Namen Verstorbener Inhalte veröffentlichen? Wie schützt man die Integrität künstlerischer Identitäten im Zeitalter der Deepfake-Musik? Und welche Verantwortung tragen Plattformen wie Spotify, wenn ihr Geschäftsmodell zunehmend auf automatisierten Prozessen beruht, die sich offenbar auch von toten Stimmen täuschen lassen?

Während sich in den Kommentarspalten Fans und Kritiker noch über rein KI-generierte Bands wie The Velvet Sundown streiten, deren Output sich ohne menschliche Mitwirkung in die Playlists von 1,5 Millionen Followern schlich, ist der Fall Foley ein unmissverständlicher Weckruf. Die KI hat nicht nur die Stimme, sondern auch den Zugang zur Bühne. Die Frage ist, wer sie davon abhält, auf ihr zu sprechen.