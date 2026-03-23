Val Kilmer verstarb im April 2025. Keystone

Der verstorbene Hollywood-Star Val Kilmer wird in dem Independent-Film «As Deep as the Grave» eine tragende Rolle übernehmen. Ermöglicht wird dieses kontroverse Comeback durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der im April 2025 verstorbene Val Kilmer wird im Indie-Film As Deep as the Grave durch generative KI und Stimmsynthese digital wiederbelebt.

Die Familie und das Management haben dem Vorhaben gegen eine Gage explizit zugestimmt.

Die digitale Rekonstruktion nutzt Archivmaterial aus verschiedenen Lebensphasen des Schauspielers und greift thematisch seine eigene Krankheitsgeschichte auf. Mehr anzeigen

Ursprünglich war Val Kilmer bereits im Jahr 2020 für die Rolle des Father Fintan im Indie-Film As Deep as the Grave vorgesehen. Eine schwere Kehlkopfkrebserkrankung verhinderte jedoch die physische Teilnahme des Schauspielers an den Dreharbeiten. Nach Kilmers Tod im April 2025 stand die Produktion vor einem Dilemma. Die Rolle war spezifisch auf ihn zugeschnitten, die finanziellen Mittel für eine Neubesetzung und den damit verbundenen Reshoot fehlten.

Regisseur Coerte Voorhees entschied sich für den technologischen Ausweg. Durch die Nutzung von KI wird Kilmer nun digital nachgebildet, wobei die Produktion eine reguläre Gage an den Nachlass zahlt.

Val Kilmer Resurrected by AI to Star in ‘As Deep as the Grave’ Movie — First Look (EXCLUSIVE) https://t.co/jQDtBsEdcO — Variety (@Variety) March 18, 2026

Symbiose aus Archivmaterial und Algorithmen

Die technische Umsetzung basiert auf einem hybriden Modell. Die Entwickler nutzen Bildquellen aus unterschiedlichen Lebensphasen Kilmers – von seinen frühen Erfolgen bis hin zu Aufnahmen kurz vor seinem Tod. Ziel ist eine fotorealistische Darstellung, die auch die stimmliche Rekonstruktion umfasst.

Interessanterweise spiegelt das Drehbuch Kilmers eigene Leidensgeschichte wider. Die Figur des Father Fintan erkrankt im Film an Tuberkulose, was zu einem zunehmenden Verlust der Stimme führt. Hier verschmelzen Technologie und Narration. Bereits 2022 arbeitete Kilmer mit dem Unternehmen Sonantic zusammen, um seine durch den Krebs beeinträchtigte Stimme KI-gestützt wiederherzustellen. Die digitale Kopie im Film ist somit die Fortführung einer technologischen Prothese, die Kilmer schon zu Lebzeiten nutzte.

Ethische Legitimation durch Konsens

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Der entscheidende Unterschied zu früheren, oft kritisierten digitalen Wiederbelebungen ist die explizite Zustimmung des privaten Umfelds. Sowohl das Management als auch Kilmers Familie, insbesondere seine Tochter Mercedes, unterstützen das Vorhaben. Sie geben unisono an, Kilmer sei technologisch affin gewesen und habe das Projekt inhaltlich geschätzt.

Dennoch bleibt die grundsätzliche Frage der Branche bestehen: Wenn digitale Klone verstorbener Stars zur kostengünstigen Alternative für lebende Schauspieler werden, verschieben sich die Machtverhältnisse am Set fundamental. Voorhees reklamiert für sich einen «verantwortungsvollen Umgang», doch die Präzedenzwirkung ist kaum zu ignorieren.