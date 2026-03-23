Digitale AuferstehungKünstliche Intelligenz bringt den toten Val Kilmer auf die Leinwand zurück
Martin Abgottspon
23.3.2026
Der verstorbene Hollywood-Star Val Kilmer wird in dem Independent-Film «As Deep as the Grave» eine tragende Rolle übernehmen. Ermöglicht wird dieses kontroverse Comeback durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.
Ursprünglich war Val Kilmer bereits im Jahr 2020 für die Rolle des Father Fintan im Indie-Film As Deep as the Grave vorgesehen. Eine schwere Kehlkopfkrebserkrankung verhinderte jedoch die physische Teilnahme des Schauspielers an den Dreharbeiten. Nach Kilmers Tod im April 2025 stand die Produktion vor einem Dilemma. Die Rolle war spezifisch auf ihn zugeschnitten, die finanziellen Mittel für eine Neubesetzung und den damit verbundenen Reshoot fehlten.
Die technische Umsetzung basiert auf einem hybriden Modell. Die Entwickler nutzen Bildquellen aus unterschiedlichen Lebensphasen Kilmers – von seinen frühen Erfolgen bis hin zu Aufnahmen kurz vor seinem Tod. Ziel ist eine fotorealistische Darstellung, die auch die stimmliche Rekonstruktion umfasst.
Interessanterweise spiegelt das Drehbuch Kilmers eigene Leidensgeschichte wider. Die Figur des Father Fintan erkrankt im Film an Tuberkulose, was zu einem zunehmenden Verlust der Stimme führt. Hier verschmelzen Technologie und Narration. Bereits 2022 arbeitete Kilmer mit dem Unternehmen Sonantic zusammen, um seine durch den Krebs beeinträchtigte Stimme KI-gestützt wiederherzustellen. Die digitale Kopie im Film ist somit die Fortführung einer technologischen Prothese, die Kilmer schon zu Lebzeiten nutzte.
Ethische Legitimation durch Konsens
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Der entscheidende Unterschied zu früheren, oft kritisierten digitalen Wiederbelebungen ist die explizite Zustimmung des privaten Umfelds. Sowohl das Management als auch Kilmers Familie, insbesondere seine Tochter Mercedes, unterstützen das Vorhaben. Sie geben unisono an, Kilmer sei technologisch affin gewesen und habe das Projekt inhaltlich geschätzt.
Dennoch bleibt die grundsätzliche Frage der Branche bestehen: Wenn digitale Klone verstorbener Stars zur kostengünstigen Alternative für lebende Schauspieler werden, verschieben sich die Machtverhältnisse am Set fundamental. Voorhees reklamiert für sich einen «verantwortungsvollen Umgang», doch die Präzedenzwirkung ist kaum zu ignorieren.