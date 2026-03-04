OpenAI-CEO Sam Altman versucht den Schaden in Grenzen zu halten. Imago

Ein Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium bringt OpenAI in die Defensive. Während ChatGPT-Nutzer ihre Abos kündigen, profitiert vor allem der Konkurrent Anthropic.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem Vertrag zwischen OpenAI und dem US-Verteidigungsministerium vervierfachten sich die Deinstallationen der ChatGPT-App.

Gleichzeitig profitiert die Konkurrenz-App Claude von Anthropic mit 51 Prozent mehr Downloads.

Hintergrund ist ein ethischer Konflikt über militärische KI-Nutzung. Mehr anzeigen

Der Streit um die militärische Nutzung von Künstlicher Intelligenz hat erstmals spürbare Auswirkungen auf die Nutzerbasis eines grossen KI-Anbieters. Kurz nachdem OpenAI Ende Februar einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium unterzeichnet hatte, reagierten viele Anwender mit einem digitalen Rückzug.

Daten des Analyseunternehmens Sensor Tower zufolge vervierfachte sich unmittelbar nach Bekanntwerden des Deals die Zahl der Deinstallationen der ChatGPT-App. Parallel dazu erlebte der Rivale Anthropic einen deutlichen Nachfrageanstieg. Die Downloads seiner KI-App Claude legten um 51 Prozent zu und katapultierten das Programm an die Spitze der US-App-Store-Charts.

Ein ethischer Konflikt innerhalb der KI-Branche

Auslöser der Entwicklung ist ein grundlegender Konflikt über die Rolle von KI im militärischen Kontext. Während OpenAI den Vertrag mit dem Pentagon unterzeichnete, hatte sich Anthropic zuvor geweigert, seine internen Sicherheitsregeln für eine solche Zusammenarbeit zu lockern.

Nach Berichten aus Branchenkreisen verlangte das US-Verteidigungsministerium weitergehende Einsatzmöglichkeiten für KI-Systeme, darunter Anwendungen im Bereich der Massenüberwachung sowie potenziell für autonome Waffensysteme. Anthropic soll diese Bedingungen abgelehnt haben.

Die Entscheidung hat Konsequenzen. Obwohl Anthropics Technologie bereits 2025 in Pentagon-Systeme integriert worden war, könnte das Unternehmen nun aus sicherheitsrelevanten Beschaffungsprozessen ausgeschlossen werden.

Die Firma Anthropic, mit CEO Dario Amodei, konkurriert unter anderem mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. (Archivbild) sda

Sam Altman im Verteidigungsmodus

OpenAI-Chef Sam Altman reagierte öffentlich auf die Kritik und veröffentlichte auf der Plattform X ein internes Memo. Darin räumt er ein, dass der Abschluss des Pentagon-Vertrags nach aussen «opportunistisch und schlampig» wirken könne.

Intern sei die Entscheidung jedoch anders motiviert gewesen. OpenAI habe versucht, einen aus Unternehmenssicht problematischeren Vertrag zu verhindern und gleichzeitig Einfluss auf die Einsatzbedingungen der Technologie zu behalten.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Altman betonte zudem, dass OpenAI ähnliche «rote Linien» wie Anthropic ziehe. Die Technologie sei für viele Anwendungen noch nicht ausgereift, und in einigen Bereichen seien die sicherheitspolitischen Kompromisse noch nicht ausreichend verstanden.

Als Reaktion auf die Kritik kündigte Altman an, die Vereinbarung mit dem Pentagon nachträglich präzisieren zu wollen. Geplant seien zusätzliche Klauseln, die bestimmte Nutzungen der OpenAI-Technologie ausschliessen.

Nach den derzeitigen Vorstellungen des Unternehmens soll ChatGPT weder von der National Security Agency genutzt werden noch für die Überwachung amerikanischer Bürger zum Einsatz kommen. Auch beim Thema autonome Waffen wolle man strengere Grenzen festschreiben. Ob das Verteidigungsministerium solche Einschränkungen akzeptiert, ist jedoch offen.

(I also would like to share this, which I wrote after thinking a little more.)



There is a lot we will talk about in the coming days, but since this is one of the first "real deal" decisions we have faced, I wanted to share a few things that have been heavily on my mind the past… — Sam Altman (@sama) March 3, 2026

Vertrauensfrage für die KI-Industrie

Die Reaktionen in sozialen Netzwerken zeigen, wie sensibel die Öffentlichkeit inzwischen auf militärische KI-Projekte reagiert. Unter Altmans Erklärung fanden sich zahlreiche kritische Kommentare. Einige Nutzer warfen OpenAI vor, ethische Prinzipien zugunsten politischer Interessen aufzugeben.

Der Konflikt berührt damit eine strategische Grundfrage für die Branche: Während Regierungen weltweit zunehmend auf KI-Systeme für Sicherheits- und Verteidigungszwecke setzen, müssen Unternehmen entscheiden, wie eng sie sich an staatliche Machtstrukturen binden wollen.

Der aktuelle Nutzerexodus deutet an, dass diese Entscheidungen künftig nicht nur regulatorische oder geopolitische Folgen haben könnten – sondern unmittelbar das Vertrauen der eigenen Anwender betreffen.