OpenAI operiert künftig auch aus der Schweiz heraus. Richard Drew/AP/dpa

OpenAI eröffnet ein Büro in der Schweiz. Wie der Entwickler des GenAI-Chatbots ChatGPT mitteilt, lässt sich das Unternehmen in Zürich nieder.

sda / mar Martin Abgottspon

Das Zürcher Büro bemannen drei ehemalige Google-DeepMind-Forscher. Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov und Xiaohua Zhai seien renommierte Experten auf den Gebieten Computer Vision und maschinelles Lernen, heisst es in der Mitteilung.

OpenAI liefert folgenden Kurzbiografien zu seinen ersten drei Angestellten in der Schweiz:

Lucas Beyer, zuvor sechseinhalb Jahre Staff Research Scientist bei Google und DeepMind, ist Experte für maschinelle Lernsysteme, die multimodale KI unterstützen. Seine Arbeit konzentriert sich auf robuste und skalierbare KI-Modelle, die unterschiedliche Datenmodalitäten nahtlos integrieren.

Alexander Kolesnikov, zuvor sechseinhalb Jahre Staff Research Scientist bei Google und DeepMind, hat eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung von visuell basierter KI gespielt. Seine Forschung habe Innovationen im Bereich Deep Learning für visuelle Erkennung und Analyse vorangetrieben.

Xiaohua Zhai, der über ein Jahrzehnt als Senior Staff Research Scientist bei Google und DeepMind tätig war, bringt Erfahrung in multimodalem Lernen und Computer Vision mit. Zhai habe durch seine Beiträge die Entwicklung modernster Technologien für die crossmodale Datenverarbeitung massgeblich vorangetrieben, teilt OpenAI mit.

«Wir freuen uns sehr, Lucas, Alexander und Xiaohua bei OpenAI willkommen zu heissen», lässt sich Mark Chen, Senior Vice President of Research bei OpenAI, in der Mitteilung zitieren. «Ihre Expertise und ihre bahnbrechenden Arbeiten im Bereich der multimodalen KI werden in der gesamten Branche anerkannt und sind entscheidend, während wir Technologien weiterentwickeln, die in der Lage sind, aus der Welt zu lernen und immer komplexere Interaktionen zu ermöglichen. Wir freuen uns auch, unsere internationale Präsenz mit der Eröffnung unseres Büros in Zürich auszubauen, das sich zu einem führenden europäischen Technologiezentrum entwickelt hat.»