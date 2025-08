JD Vance hört unter anderem gerne Songs von den Backstreet Boys. Bild: OpenAI @blue News

Die Website Panama Playlists entlarvt die Illusion digitaler Privatheit. Sie zeigt, welche Songs Prominente, Politiker und Tech-Milliardäre auf Spotify hören. Wann, wie oft und mit welcher Vorliebe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Website «Panama Playlists» hat öffentlich zugängliche Spotify-Konten von Prominenten wie Sam Altman und JD Vance identifiziert.

Standardmässig sind Spotify-Playlists öffentlich einsehbar, viele Nutzer lassen ihre Konten unter echten Namen laufen.

Der Fall wirft grundsätzliche Fragen zur Privatsphäre im digitalen Raum auf. Mehr anzeigen

Was verrät die Lieblingsmusik über einen Menschen? Mehr als man denkt. Die Betreiber der Plattform «Panama Playlists» haben seit Sommer 2024 systematisch Spotify-Konten von prominenten Persönlichkeiten durchforstet. Mit gezielter Recherche, kluger Namenssuche und der Analyse von Playlist-Strukturen gelang es ihnen, zahllose Profile zu identifizieren.

Im Fokus stehen keine No-Names. Genannt werden etwa OpenAI-Chef Sam Altman, US-Vizepräsident JD Vance oder der inhaftierte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried. Ihre Playlists, ihre musikalischen Routinen, all das ist mit wenigen Klicks sichtbar. In einem Fall bestätigte Tech-Unternehmer Palmer Luckey öffentlich die Echtheit seiner Playlist.

Ein Auszug aus den Panama Playlists. Panama Playlists

Keine Sicherheitslücke – aber ein systemisches Problem

Was auf den ersten Blick wie ein Hack anmutet, ist keiner. Vielmehr zeigt die Plattform, was bereits öffentlich sichtbar war – jedoch kaum jemand in dieser Tiefe analysierte. Standardmässig sind Spotify-Profile und ihre Playlists offen einsehbar, sofern Nutzer diese nicht explizit auf «privat» setzen. Diese Grundeinstellung macht Millionen von Accounts zu potenziellen Datenquellen für neugierige Dritte.

Brisant wird die Sache jedoch, wenn über blosse Songtitel hinaus auch Daten zur Hörhäufigkeit und zum Zeitpunkt des Musikkonsums auftauchen. Bei einigen Journalistenprofilen fanden sich genau solche Details. Ob diese Informationen durch technische Tricks, API-Schnittstellen oder Sicherheitslücken beschafft wurden, ist bislang ungeklärt. Spotify selbst schweigt.

Der Wert der Daten liegt im Muster

Die Enthüllungen der Panama Playlists werfen ein Schlaglicht auf ein fundamentales Missverständnis digitaler Öffentlichkeit. Was Nutzer als harmlosen Ausdruck ihres Musikgeschmacks verstehen, lässt sich mit entsprechender Auswertung in detaillierte Profile übersetzen. Wer hört aggressive Beats um Mitternacht? Wer streamt während der Arbeitszeit Balladen? Wer folgt bestimmten Künstlern, die für politische Botschaften bekannt sind?

Solche Informationen können für politische Gegner, Journalisten oder Werbetreibende von hohem Interesse sein. Dass einige Playlists nicht auf bewusster Musikauswahl beruhen ändert wenig am grundsätzlichen Risiko. Der Fall offenbart die Schattenseite datenbasierter Plattformen: Was öffentlich ist, wird über kurz oder lang auch genutzt. Auch für Zwecke, die über reine Unterhaltung hinausgehen.