  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Enzyklika Deshalb warnt der Papst vor KI und fordert klare Regeln

SDA

25.5.2026 - 20:31

Papst Leo XIV. während der Präsentation seiner ersten Enzyklika mit dem Titel «Magnifica Humanitas» (Grossartige Menschheit)
Papst Leo XIV. während der Präsentation seiner ersten Enzyklika mit dem Titel «Magnifica Humanitas» (Grossartige Menschheit)
sda

Papst Leo XIV. hat in seiner ersten eigenen Enzyklika strenge Richtlinien für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) verlangt. Nach einem Jahr im Amt warnte das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken in dem Schreiben vor zahlreichen Gefahren.

Keystone-SDA

25.05.2026, 20:31

25.05.2026, 21:36

Die erste Enzyklika in der Amtszeit eines neuen Papstes gilt vielfach als eine Art Regierungserklärung für dessen Pontifikat. Solche «Rundschreiben» – so die wörtliche Bedeutung – sollen Gläubigen rund um die Welt einen moralischen Kompass geben. Als Nachfolger des verstorbenen Papstes Franziskus ist Leo seit Mai vergangenen Jahres im Amt. Er ist der erste US-Amerikaner an der Spitze der katholischen Weltkirche und mit seinen 70 Jahren ein verhältnismässig junger Papst.

«Über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der KI»

Das Schreiben trägt den Untertitel «Über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz». Leo betont darin, dass KI in verschiedenen Bereichen eine «wertvolle Hilfe» sein könne. Vor allem warnt er jedoch vor deren Risiken – beispielsweise, dass nur wenige Menschen mit jetzt schon viel Besitz davon profitieren. «Kleine, sehr einflussreiche Gruppen können Informationen und Konsum lenken, demokratische Prozesse konditionieren und die wirtschaftliche Dynamik beeinflussen.»

WM-Fieber wird zur Falle. So dreist zocken Ticket-Betrüger gerade Fans und Familien ab

WM-Fieber wird zur FalleSo dreist zocken Ticket-Betrüger gerade Fans und Familien ab

Deshalb sei es «unerlässlich, dass der Einsatz von KI – insbesondere, wenn es um öffentliche Güter und Grundrechte geht – von klaren Kriterien und wirksamen Kontrollen begleitet wird». Auch der Besitz der Nutzerdaten müsse reguliert werden. Mehrfach betont der Papst, dass KI auf Moral und menschliche Werte ausgerichtet sein müsse. Allerdings nütze auch das nichts, «wenn diese Moral von einigen wenigen bestimmt wird». Vielfach wird das als Kritik an Tech-Milliardären in den USA verstanden.

Autonome Waffensysteme sollen nicht entscheiden dürfen

Besonders kritisch äusserte sich der Pontifex über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Konflikte. Mit KI-gestützten autonomen Waffensystemen seien Kriege «durchführbarer» gemacht worden, heisst es in dem Schreiben. Die KI müsse jedoch «entwaffnet» werden. Keinesfalls dürften Maschinen allein über Leben und Tod entscheiden. Wörtlich heisst es: «Daher ist es nicht zulässig, tödliche oder jedenfalls irreversible Entscheidungen künstlichen Systemen anzuvertrauen.»

Umfassende Sicherheit. Wie Hacker dein Zuhause angreifen und wie du dich am besten schützt

Umfassende SicherheitWie Hacker dein Zuhause angreifen und wie du dich am besten schützt

Bei der Vorstellung seiner ersten Enzyklika im Vatikan war Leo XIV. selbst dabei – ein Novum für die Kirche. Neben hochrangigen Kardinälen und Theologen war auch der Mitgründer des KI-Konzerns Anthropic, der Tech-Milliardär Chris Olah, anwesend. Das Unternehmen aus den USA liegt im Streit mit Präsident Donald Trump, weil es seine KI-Modelle nicht für autonome Waffensysteme zur Verfügung stellen will. Trump hatte sowohl Anthropic als auch den Papst zuletzt mehrfach kritisiert.

«Bleiben wir der Wahrheit treu»

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

In seinem Lehrschreiben warnt Leo auch davor, auf KI-Lügen und -Fälschungen hereinzufallen: «Bleiben wir der Wahrheit treu!» Durch die «unaufhörlichen Flüsse von Informationen, Meinungen und Bildern» mit immer raffinierteren Algorithmen könnten Entscheidungen und Vorlieben leicht beeinflusst werden. Auf dem Höhepunkt seines Streits mit dem Papst hatte Trump ein KI-generiertes Bild veröffentlicht, das ihn selbst als Jesus zeigte. Erwähnt wird der US-Präsident in der Enzyklika nicht.

Mehrfach stellt der Papst in dem Text heraus, dass Mensch beziehungsweise das Menschliche trotz aller technologischen Fortschritte an erster Stelle stehen müsse. «Kein noch so ausgeklügeltes Computersystem erschafft ein Herz, das sich hingibt, oder ein Gewissen, das das Gute erkennt.»

Papst nimmt Bezug auf Vorgänger Leo XIII.

Die Enzyklika trägt das Datum 15. Mai. An diesem Tag war es genau 135 Jahre her, dass Leos Namensvetter Leo XIII. seine Enzyklika «Rerum novarum» ("Über die neuen Dinge") veröffentlichte. Damit legte der «Arbeiterpapst» die Grundlagen für die katholische Soziallehre infolge der industriellen Revolution. Manche Experten bezeichnen das neue Schreiben jetzt schon als «KI-Sozialenzyklika».

Solche Lehrschreiben von Päpsten gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Benannt sind sie in der Regel nach ihren ersten zwei oder drei Wörtern. Leos «Magnifica Humanitas» beginnt mit dem Satz: «Die grossartige Menschheit, geschaffen von Gott, steht heute vor einer entscheidenden Wahl: Entweder errichtet sie einen neuen Turm zu Babel oder sie erbaut die Stadt, in der Gott und die Menschheit gemeinsam wohnen.» Das biblische Gleichnis vom Turmbau zu Babel gilt als Sinnbild für menschlichen Hochmut und Grössenwahn.

Der Namensvetter des heutigen Papstes, Leo XIII., veröffentlichte in seiner Amtszeit mehr als 90 Enzykliken. Auf ihn beruft sich der Pontifex aus den USA immer wieder. Viele erwarten deshalb, dass er ebenfalls viele solche Lehrschreiben verfassen wird – auch, weil erwartet wird, dass Leo lange im Amt sein wird. Papst Franziskus, sein unmittelbarer Vorgänger, brachte in zwölf Amtsjahren vier Enzykliken heraus.

Meistgelesen

Zug überfährt in Portugal 89 Schafe – Schäfer sollen zahlen
Französische Touristin mit 40 Kilo Sand auf Sardinien gestoppt
«Du bist eine Legende und eine Inspiration»: Wawrinkas emotionaler Abschied

Videos aus dem Ressort

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Am 13. Januar 2026 ziehen Beamte der Einwanderungspolizei ICE eine Frau in Minneapolis, Minnesota, aus ihrem Wagen und verhaften Aliya Rahman.

15.01.2026

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.

14.05.2026

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt. O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister «Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.» Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern. Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung. In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.

28.04.2026

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Israel. Netanjahu: «Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah»

IsraelNetanjahu: «Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah»

Politik. Irans Präsident ordnet Freischaltung des Internets an

PolitikIrans Präsident ordnet Freischaltung des Internets an

USA. Trump will Dialog zwischen muslimischen Staaten und Israel

USATrump will Dialog zwischen muslimischen Staaten und Israel