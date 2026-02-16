Ein neues KI-Videotool aus China erzeugt täuschend echte Filmszenen mit Hollywood-Stars – ohne deren Mitwirkung. Die grossen US-Studios sprechen von massiver Urheberrechtsverletzung und fordern einen sofortigen Stopp.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die grossen US-Filmstudios (MPA) fordern von der TikTok-Mutter ByteDance den sofortigen Stopp des KI-Tools «Seedance 2.0» wegen massiver Urheberrechtsverletzungen.

Das Tool generiert durch einfache Textbefehle ultra-realistische Videosequenzen wie zum Beispiel Kämpfe zwischen Hollywood-Stars.

Während Tech-Analysten die kreative Kontrolle der KI loben, warnt die Branche vor einer massiven Bedrohung für Arbeitsplätze. Mehr anzeigen

Die Grenze zwischen Realität und digitaler Simulation verwischt in einer Geschwindigkeit, die selbst die Traumfabrik Hollywood unvorbereitet trifft. Clips, in denen Tom Cruise und Brad Pitt in einer cineastischen Kampfsequenz aufeinandertreffen oder Will Smith gegen Monster kämpft, fluten derzeit die sozialen Netzwerke. Das Problem: Diese Szenen existieren in der Realität nicht. Sie sind das Produkt einer neuen, ultra-realistischen Künstlichen Intelligenz (KI) aus dem Hause ByteDance.

Die Motion Picture Association (MPA), die Schwergewichte wie Disney, Netflix, Warner Bros. und Universal vertritt, hat den chinesischen Tech-Konzern deshalb offiziell abgemahnt. Laut MPA-Chef Charles Rivkin agiert ByteDance ohne wirksame Schutzmassnahmen gegen Rechtsverstösse.

Der Vorwurf wiegt schwer. An nur einem einzigen Tag habe der Dienst Seedance 2.0 urheberrechtlich geschützte Werke der US-Studios in «massivem Umfang» unbefugt genutzt. Betroffen sind nicht nur die Gesichter prominenter Schauspieler, sondern auch Franchises wie Herr der Ringe, Breaking Bad oder Avengers.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

ByteDance verweist auf Testphase

Der chinesische Konzern reagierte defensiv auf die Vorwürfe. Die beanstandeten Inhalte seien im Rahmen einer begrenzten Pre-Launch-Testphase entstanden. Man habe die Funktion, Bilder realer Personen hochzuladen, bereits deaktiviert und arbeite an «robusten Richtlinien» sowie Überwachungsmechanismen, um lokale Regulierungen einzuhalten.

Dennoch bleibt die technische Überlegenheit von Seedance 2.0 bestehen. Das Tool verarbeitet einfache Textbefehle zu Videomaterial, das in seiner Qualität und Regieführung bisher professionellen Produktionen vorbehalten war. Das US-Magazin Forbes attestiert der Software ein Niveau an kreativer Kontrolle, das die Arbeit menschlicher Regisseure bemerkenswert präzise imitiert.

Jeffrey Epstein knew too much pic.twitter.com/12u8PQH9nt — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Existenzangst in der Kreativbranche

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Innerhalb der Branche löst die technologische Entwicklung Alarmstimmung aus. Rhett Reese, Autor der Deadpool-Filme, äusserte sich auf sozialen Plattformen «terrified» (terrorisiert) über die Implikationen. Er prognostiziert eine radikale Umwälzung, wenn nicht gar Dezimierung der Hollywood-Industrie. Die Professionalität der KI-generierten Clips stelle die Karrieren Tausender Filmschaffender infrage.

Demgegenüber steht eine eher analytische Perspektive aus der Autorenzunft. Heather Anne Campbell von Saturday Night Live etwa verweist darauf, dass die KI zwar die Visualisierung beherrsche, der Content jedoch bisher auf «Fan-Fiction» limitiert bleibe. Die Generierung originärer, neuer Ideen bleibe die grösste Hürde, die eine KI allein durch die Rekombination bestehender Daten nicht nehmen könne.

Die juristische Auseinandersetzung zwischen Hollywood und ByteDance markiert einen Wendepunkt für den Schutz des geistigen Eigentums im Zeitalter generativer Medien. Es stellt sich die grundlegende Frage, ob das Urheberrecht in seiner jetzigen Form ausreicht, um die menschliche Schöpfungshöhe gegen eine KI zu verteidigen, die in Sekundenschnelle das visuelle Erbe ganzer Jahrzehnte reproduzieren kann.