  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neues KI-Videotool Pitt kämpft gegen Cruise und Hollywood schlägt Alarm

Martin Abgottspon

16.2.2026

Ein neues KI-Videotool aus China erzeugt täuschend echte Filmszenen mit Hollywood-Stars – ohne deren Mitwirkung. Die grossen US-Studios sprechen von massiver Urheberrechtsverletzung und fordern einen sofortigen Stopp.

Martin Abgottspon

16.02.2026, 11:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die grossen US-Filmstudios (MPA) fordern von der TikTok-Mutter ByteDance den sofortigen Stopp des KI-Tools «Seedance 2.0» wegen massiver Urheberrechtsverletzungen.
  • Das Tool generiert durch einfache Textbefehle ultra-realistische Videosequenzen wie zum Beispiel Kämpfe zwischen Hollywood-Stars.
  • Während Tech-Analysten die kreative Kontrolle der KI loben, warnt die Branche vor einer massiven Bedrohung für Arbeitsplätze.
Mehr anzeigen

Die Grenze zwischen Realität und digitaler Simulation verwischt in einer Geschwindigkeit, die selbst die Traumfabrik Hollywood unvorbereitet trifft. Clips, in denen Tom Cruise und Brad Pitt in einer cineastischen Kampfsequenz aufeinandertreffen oder Will Smith gegen Monster kämpft, fluten derzeit die sozialen Netzwerke. Das Problem: Diese Szenen existieren in der Realität nicht. Sie sind das Produkt einer neuen, ultra-realistischen Künstlichen Intelligenz (KI) aus dem Hause ByteDance.

Digitale Rekonstruktion. So einfach stöberst du durch Epsteins Mails

Digitale RekonstruktionSo einfach stöberst du durch Epsteins Mails

Die Motion Picture Association (MPA), die Schwergewichte wie Disney, Netflix, Warner Bros. und Universal vertritt, hat den chinesischen Tech-Konzern deshalb offiziell abgemahnt. Laut MPA-Chef Charles Rivkin agiert ByteDance ohne wirksame Schutzmassnahmen gegen Rechtsverstösse.

Der Vorwurf wiegt schwer. An nur einem einzigen Tag habe der Dienst Seedance 2.0 urheberrechtlich geschützte Werke der US-Studios in «massivem Umfang» unbefugt genutzt. Betroffen sind nicht nur die Gesichter prominenter Schauspieler, sondern auch Franchises wie Herr der Ringe, Breaking Bad oder Avengers.

ByteDance verweist auf Testphase

Der chinesische Konzern reagierte defensiv auf die Vorwürfe. Die beanstandeten Inhalte seien im Rahmen einer begrenzten Pre-Launch-Testphase entstanden. Man habe die Funktion, Bilder realer Personen hochzuladen, bereits deaktiviert und arbeite an «robusten Richtlinien» sowie Überwachungsmechanismen, um lokale Regulierungen einzuhalten.

Malware ohne Klick. Angriffe auf Gruppenchats bei WhatsApp – so schützt du dich

Malware ohne KlickAngriffe auf Gruppenchats bei WhatsApp – so schützt du dich

Dennoch bleibt die technische Überlegenheit von Seedance 2.0 bestehen. Das Tool verarbeitet einfache Textbefehle zu Videomaterial, das in seiner Qualität und Regieführung bisher professionellen Produktionen vorbehalten war. Das US-Magazin Forbes attestiert der Software ein Niveau an kreativer Kontrolle, das die Arbeit menschlicher Regisseure bemerkenswert präzise imitiert.

Existenzangst in der Kreativbranche

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Innerhalb der Branche löst die technologische Entwicklung Alarmstimmung aus. Rhett Reese, Autor der Deadpool-Filme, äusserte sich auf sozialen Plattformen «terrified» (terrorisiert) über die Implikationen. Er prognostiziert eine radikale Umwälzung, wenn nicht gar Dezimierung der Hollywood-Industrie. Die Professionalität der KI-generierten Clips stelle die Karrieren Tausender Filmschaffender infrage.

Demgegenüber steht eine eher analytische Perspektive aus der Autorenzunft. Heather Anne Campbell von Saturday Night Live etwa verweist darauf, dass die KI zwar die Visualisierung beherrsche, der Content jedoch bisher auf «Fan-Fiction» limitiert bleibe. Die Generierung originärer, neuer Ideen bleibe die grösste Hürde, die eine KI allein durch die Rekombination bestehender Daten nicht nehmen könne.

Die juristische Auseinandersetzung zwischen Hollywood und ByteDance markiert einen Wendepunkt für den Schutz des geistigen Eigentums im Zeitalter generativer Medien. Es stellt sich die grundlegende Frage, ob das Urheberrecht in seiner jetzigen Form ausreicht, um die menschliche Schöpfungshöhe gegen eine KI zu verteidigen, die in Sekundenschnelle das visuelle Erbe ganzer Jahrzehnte reproduzieren kann.

Meistgelesen

Erstes Bild zeigt Zug nach Lawinen-Entgleisung
McGrath führt – Meillard auf Kurs zu seiner dritten Medaille
Walliser Dorf wird evakuiert
Ein Ex-Offizier fordert Trumps Pentagon heraus – und gewinnt
Snowboarder wird von Lawine verschüttet und stirbt

Mehr von MyTech

Massenüberwachung durch Tür-Kameras?. Dieser Werbeclip beim Super Bowl schreckt ganz Amerika auf

Massenüberwachung durch Tür-Kameras?Dieser Werbeclip beim Super Bowl schreckt ganz Amerika auf

iOS 26.3. Neues iPhone-Update – noch nie war ein Handywechsel einfacher

iOS 26.3Neues iPhone-Update – noch nie war ein Handywechsel einfacher

Wette für die Zukunft. Ai.com für 70 Millionen verkauft – das sind die 10 teuersten Domains aller Zeiten

Wette für die ZukunftAi.com für 70 Millionen verkauft – das sind die 10 teuersten Domains aller Zeiten

Zum 30-jährigen Geburtstag. Mit diesen Tricks steckst du USB-Stecker nie wieder falsch ein

Zum 30-jährigen GeburtstagMit diesen Tricks steckst du USB-Stecker nie wieder falsch ein

Zwei Betroffene verlieren 188'000 Franken. Telefonbetrüger versuchen es jetzt auch auf Schweizerdeutsch – Polizei warnt

Zwei Betroffene verlieren 188'000 FrankenTelefonbetrüger versuchen es jetzt auch auf Schweizerdeutsch – Polizei warnt