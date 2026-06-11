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Lukratives Nebengeschäft Rate mal, wie viel die Trump-Familie mit Krypto verdient hat

Martin Abgottspon

11.6.2026

Trump und sein Sohn Eric jubeln über Millionen an der Kryptobörse.
Trump und sein Sohn Eric jubeln über Millionen an der Kryptobörse.
Imago

Während viele Anleger in den letzten Jahren Milliarden mit Kryptowährungen verloren haben, kassierte die Familie des US-Präsidenten kräftig ab. Eine Reuters-Recherche legt das Geschäftsmodell offen.

Martin Abgottspon

11.06.2026, 08:57

11.06.2026, 09:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Familie von US-Präsident Donald Trump hat laut einer Reuters-Recherche seit dessen Amtsantritt mindestens 2,3 Milliarden Dollar mit vier Krypto-Projekten verdient.
  • Die Trumps investierten dabei kaum eigenes Geld, kassierten aber 75 Prozent der Token-Einnahmen von World Liberty Financial. Der Token verlor bis Ende April 87 Prozent an Wert, der Meme-Coin «$TRUMP» brach sogar um 97 Prozent ein.
  • Ethikexperten sehen einen beispiellosen Interessenkonflikt, weil Trumps Regierung die Krypto-Branche selbst reguliert. Das Weisse Haus weist die Vorwürfe zurück.
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Mindestens 2,3 Milliarden Dollar haben Donald Trump und seine Söhne in den letzten Jahren mit Kryptogeschäften verdient. Das zeigt eine umfangreiche Untersuchung der Nachrichtenagentur Reuters, die Blockchain-Daten, Unternehmensberichte und Token-Verkäufe von vier Projekten der Familie ausgewertet hat. Die bittere Pointe: Rund eine Million Anlegerinnen und Anleger verloren bis Ende April fast exakt dieselbe Summe.

Der Trump-Coin brach schon kurz nach Einführung wieder um 97 Prozent ein.
Der Trump-Coin brach schon kurz nach Einführung wieder um 97 Prozent ein.
Imago

Kaum Risiko, maximale Rendite

Das Muster ist laut Reuters immer dasselbe. Die Familie investierte kaum eigenes Geld, die Startkosten ihrer grössten Krypto-Projekte lagen insgesamt bei weniger als einer Million Dollar. Stattdessen liessen sich Eric Trump und Donald Trump Jr. für Namen und Werbung bezahlen. Am lukrativsten war die Plattform «World Liberty Financial». Der Verkauf ihrer Token spülte der Familie über 1,4 Milliarden Dollar in die Kasse, denn 75 Prozent der Einnahmen flossen direkt an die Trumps, die zudem 60 Prozent der Firma kontrollieren.

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Für die Käufer sieht die Bilanz düster aus. Der Token verlor bis Ende April 87 Prozent an Wert und nachträgliche Verkaufssperren bis 2030 verhindern, dass viele Anleger ihre Restbestände überhaupt loswerden. Brisant dabei ist ausserdem, dass in einem europäischen Regulierungs-Dokument 3 Milliarden Token weniger verzeichnet sind als offiziell gemeldet. Diese könnten still verkauft worden sein, für über 460 Millionen Dollar zusätzlich. 

Auch der Meme-Coin floppte für Fans

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Der spekulative «$TRUMP»-Coin brachte der Familie weitere rund 616 Millionen Dollar ein, während seine Käufer über 700 Millionen Dollar verloren. Nach dem Höchststand zur Amtseinführung im Januar 2025 brach der Kurs um 97 Prozent ein. Dazu kommen zwei Nasdaq-Firmen, die von der Familie beworben wurden. Bei American Bitcoin verloren externe Anleger über 200 Millionen Dollar, während Eric Trump einen Anteil von 70 Millionen Dollar hält.

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Ethikexperten sprechen von einem beispiellosen Interessenkonflikt, schliesslich reguliert Trumps eigene Regierung die Krypto-Branche. Das Weisse Haus liess lediglich ausrichten, der Präsident handle stets im besten Interesse des amerikanischen Volkes. Eric Trump und Donald Trump Jr. reagierten nicht auf Anfragen. Und die Firma AI Financial, die gross in World-Liberty-Token investierte, bezweifelt in einem Börsendokument inzwischen, dass sie das nächste Jahr übersteht.

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