780'000 Tote in 50 Jahren Retten KI-Wettermodelle künftig mehr Menschenleben?

Martin Abgottspon

24.9.2025

Daten aus der Vergangenheit sollen zu aussagekräftigeren Wettermodellen führen.
Daten aus der Vergangenheit sollen zu aussagekräftigeren Wettermodellen führen.
Gemini @medium.com

Tropische Wirbelstürme gehören zu den tödlichsten Naturkatastrophen unserer Zeit. Ihre Zerstörungskraft ist enorm, ihre Vorhersagbarkeit begrenzt. Nun verspricht Künstliche Intelligenz das jahrzehntelang etablierte Fundament der Meteorologie ins Wanken zu bringen.

Martin Abgottspon

24.09.2025, 09:54

24.09.2025, 10:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Starke Taifune bedrohen derzeit Millionenstädte in Asien, wobei schon geringe atmosphärische Veränderungen die genaue Zugbahn unvorhersehbar machen.
  • KI-gestützte Wettermodelle wie Gencast und Aurora liefern schnellere und oft präzisere Vorhersagen als traditionelle Systeme, stossen jedoch bei extremen Ereignissen an ihre Grenzen.
  • Experten plädieren deshalb für hybride Modelle, die KI mit physikalischen Grundlagen kombinieren, um verlässliche und nachvollziehbare Wetter- und Klimaprognosen zu ermöglichen.
Mehr anzeigen

Der Supertaifun Ragasa fegt derzeit mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde über den Pazifik. Nachdem er die nördlichen Philippinen getroffen hat, wird er nach Einschätzung des chinesischen Wetterdienstes in der Provinz Guangdong auf Land treffen. Doch die Unsicherheit bleibt. Winzige Veränderungen in der Atmosphäre können entscheiden, ob Millionenstädte im Zentrum oder nur am Rand getroffen werden. Für die Katastrophenvorsorge ist diese Unsicherheit fatal.

Dass zuverlässige Vorhersagen in Katastrophenschutz und Infrastrukturplanung über Leben und Tod entscheiden können, zeigt die Statistik der Weltorganisation für Meteorologie. In den letzten fünf Jahrzehnten forderten tropische Wirbelstürme weltweit rund 780'000 Todesopfer und verursachten Schäden von mehr als 1,4 Billionen Dollar.

Mit der Macht der Daten zu besseren Vorhersagen

Traditionelle Wettermodelle beruhen auf physikalischen Gleichungen, die Strömungen, Drucksysteme und Temperaturgradienten simulieren. Doch ihre Grenzen sind offenkundig: Rechenaufwand, zeitliche Verzögerung und Schwierigkeiten bei kleinräumigen Phänomenen wie Sturmintensität.

Höhenflug in den App Stores. Alles Banane? Wieso Googles KI-Tool gerade an ChatGPT vorbei zieht

Höhenflug in den App StoresAlles Banane? Wieso Googles KI-Tool gerade an ChatGPT vorbei zieht

Hier setzen KI-Systeme an. Google Deepmind präsentierte Ende 2024 das Modell Gencast, das in Tests die Prognosen des renommierten Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) übertraf – insbesondere bei tropischen Wirbelstürmen. Auch Microsoft brachte mit Aurora ein Konkurrenzmodell auf den Markt. Der Ansatz ist der gleiche. Aus einem immensen Datenpool aus der Vergangenheit soll KI künftige Muster besser erkennen und antizipieren können.

Weitere Vorteile sind Geschwindigkeit und Zugänglichkeit. Während Supercomputer Milliarden kosten und in wenigen Zentren konzentriert sind, können KI-Systeme auch für Regionen mit begrenzter Infrastruktur präzise Prognosen liefern. «Damit wird Wettervorhersage demokratisiert», schreiben Nicolas Gruber und Andreas Prein in einem ETH-Blog. Für Länder im globalen Süden könnte dies entscheidend sein, um rechtzeitig Evakuierungen einzuleiten oder landwirtschaftliche Risiken zu managen.

KI hat auch ihre Schwächen

Die Euphorie über KI darf an dieser Stelle aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre grössten Schwächen ausgerechnet dort liegen, wo sie am dringendsten gebraucht werden – bei extrem seltenen oder beispiellosen Ereignissen. «Da diese Rekorde in den historischen Daten kaum vorkommen, fehlt den Modellen die Grundlage, um sie korrekt abzuschätzen», schreiben Gruber und Prein in ihrem Blog weiter..

Geografisches Durcheinander. Zürich als Hauptort vom Tessin? Wie KI bei Datenbildern versagt

Geografisches DurcheinanderZürich als Hauptort vom Tessin? Wie KI bei Datenbildern versagt

Das zeigte sich beispielsweise 2019 beim Taifun Hagibis. Gencast prognostizierte die Zugbahn präzise, unterschätzte jedoch die Intensität deutlich. Klassische Modelle erwiesen sich hier als robuster, weil sie physikalische Prozesse besser nachvollziehen konnten und nicht nur Muster hochrechnen.

Noch grösser sind die Hürden bei der Klimaforschung. Während Wetterdaten in Fülle vorliegen, existiert nur ein einziger Klimaaufzeichnungsstrang. Künftige Entwicklungen wie das Abschmelzen von Eisschilden, Veränderungen in Ozeanströmungen oder Kipppunkte des Erdsystems liegen jenseits historischer Vergleichswerte und damit auch jenseits des Erfahrungshorizonts heutiger KI.

Mit KI soll das Wetter in Zukunft besser berechnet werden können.
Mit KI soll das Wetter in Zukunft besser berechnet werden können.
Adobe Stock

«Obwohl erklärbare KI Fortschritte gemacht hat, bleibt das physikalische Fundament der Goldstandard für wissenschaftliches Verständnis.»

Der wahrscheinlichste Weg für die Zukunft führt daher nicht über die Ablösung, sondern die Verbindung von klassischen und KI-basierten Wettermodellen. Hybride Systeme sollen die Geschwindigkeit und Mustersensibilität kombinieren. Das Ziel sind hochauflösende Echtzeitsimulationen, die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft präzisere Grundlagen für Entscheidungen liefern. Vom Küstenschutz bis zur Anpassung an den Klimawandel.

Mitten in diesem globalen Wettlauf um die Wettervorhersage der Zukunft positioniert sich auch das Zürcher Start-up Jua. Sein Modell Earth Physics Transformer 2 (EPT-2) soll laut Gründer Marvin Gabler nicht nur Microsofts Aurora, sondern auch die klassischen Systeme des ECMWF übertreffen, vor allem bei der Prognose von Sturmintensitäten. Allerdings bleibt Skepsis. Da Jua seine Modelle nicht offenlegt, ist ein wissenschaftlicher Vergleich bislang nicht möglich.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Generell mahnen Fachleute bei aller KI-Euphorie weiter zur Vorsicht. «Obwohl erklärbare KI Fortschritte gemacht hat, bleibt das physikalische Fundament der Goldstandard für wissenschaftliches Verständnis», betonen Gruber und Prein. KI kann Prozesse beschleunigen und verbessern. Doch ohne Theorie, Beobachtung und menschliche Kreativität bleibt sie blind für das Unbekannte.

Die Kernfrage lautet daher nicht, ob KI das Wetter- und Klimamodell der Zukunft ist. Sie lautet, wie wir ihre Stärken in ein System einbinden, das auf physikalischer Nachvollziehbarkeit und gesellschaftlicher Verantwortung basiert. Denn am Ende entscheidet nicht die Technik allein – sondern die Art, wie wir sie nutzen.

