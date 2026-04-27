Roboter holen Grossmutter (77) und Haustiere aus der Todeszone

Krieg der Technik in der Ukraine: Roboter holt Grossmutter (77) und Haustiere aus der Todeszone Evakuierungen im Frontgebiet gehören zu den riskantesten Einsätzen im Ukraine-Krieg. Um Menschenleben zu schützen, setzt die Ukraine deshalb zunehmend auf Technik. Sogar Hund und Katze werden so gerettet. 27.04.2026

Evakuierungen im Frontgebiet gehören zu den riskantesten Einsätzen im Ukraine-Krieg. Um Menschenleben zu schützen, setzt die Ukraine deshalb zunehmend auf Technik. Sogar Hund und Katze werden so gerettet.

Viele Bilder, die uns vom Angriffs-Krieg Russlands gegen die Ukraine erreichen, werden von Drohnen aufgenommen. Dadurch erhalten wir eine ungewohnt nahe Perspektive des Kampfgeschehens. Doch auch sonst spielen die kleinen unbemannten Flieger eine wichtige Rolle in dem Konflikt. Sie sind billig und effizient.

Drohnen werden für Angriffe aus der Distanz eingesetzt, klären auf oder sorgen für Nachschub. Mit ihrer Hilfe evakuiert die ukrainische Armee mittlerweile aber auch Menschen und Tiere.

Ein Video zeigt, wie eine 77-jährige Frau mit Hilfe eines unbemannten Fahrzeugs in der Nähe der Stadt Lyman in der Ostukraine gerettet wird – und auch Haustiere werden nicht vergessen.

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