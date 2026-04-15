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Krieg der Maschinen Russische Soldaten ergeben sich erstmals ukrainischen Robotern

Christian Thumshirn

15.4.2026

Menschen ergeben sich Maschinen_MASTER

Menschen ergeben sich Maschinen_MASTER

15.04.2026

Im Ukrainekrieg ergibt sich eine neue Dimension: Soldaten kapitulieren direkt vor Maschinen – ukrainische Kampfroboter und Drohnen zwingen eine russische Einheit zur Aufgabe, ganz ohne eigene Truppen vor Ort.

Christian Thumshirn

15.04.2026, 15:03

Der Ukrainekrieg wird zunehmend zum Testfeld für neue Technologien. Neben Drohnen setzt die ukrainische Armee immer häufiger auch auf bodengestützte Robotersysteme – ferngesteuert, präzise und ohne eigenes Risiko für Soldaten. Die Einsätze nehmen zu, auch weil Personal knapp ist und Verluste vermieden werden sollen.

Krieg der Zukunft

Ein aktueller Vorfall sorgt nun für besondere Aufmerksamkeit: Er zeigt, wie weit diese Entwicklung bereits geht – und welche Rolle Maschinen künftig auf dem Schlachtfeld spielen könnten. Die ungewöhnlichen Bilder dazu siehst du im Video.

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Sie kommt von hinten, bleibt im toten Winkel – und drückt ab: Die Ukraine setzt im Drohnenkrieg plötzlich auf Schrotflinten. Was wie ein Videospiel wirkt, könnte den Kampf gegen russische Drohnen verändern.

08.04.2026

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