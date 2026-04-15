Menschen ergeben sich Maschinen_MASTER
15.04.2026
Im Ukrainekrieg ergibt sich eine neue Dimension: Soldaten kapitulieren direkt vor Maschinen – ukrainische Kampfroboter und Drohnen zwingen eine russische Einheit zur Aufgabe, ganz ohne eigene Truppen vor Ort.
Der Ukrainekrieg wird zunehmend zum Testfeld für neue Technologien. Neben Drohnen setzt die ukrainische Armee immer häufiger auch auf bodengestützte Robotersysteme – ferngesteuert, präzise und ohne eigenes Risiko für Soldaten. Die Einsätze nehmen zu, auch weil Personal knapp ist und Verluste vermieden werden sollen.
Krieg der Zukunft
Ein aktueller Vorfall sorgt nun für besondere Aufmerksamkeit: Er zeigt, wie weit diese Entwicklung bereits geht – und welche Rolle Maschinen künftig auf dem Schlachtfeld spielen könnten. Die ungewöhnlichen Bilder dazu siehst du im Video.
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