Wenig Fortschritte in einem Jahr Die Schweiz hinkt bei KI im europäischen Vergleich hinterher

SDA

20.10.2025 - 10:11

Bei Schweizer Unternehmen gibt es in Sachen Künstliche Intelligenz noch viel zu tun. Laut einer Studie fehlt es in vielen Firmen an einer gut ausgebauten KI-Infrastruktur.(Symbolbild)
Bei Schweizer Unternehmen gibt es in Sachen Künstliche Intelligenz noch viel zu tun. Laut einer Studie fehlt es in vielen Firmen an einer gut ausgebauten KI-Infrastruktur.(Symbolbild)
Keystone

Schweizer Firmen sind beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) laut einer Studie des Netzwerk-Ausrüsters Cisco nicht viel weiter als noch vor einem Jahr. Die hiesigen Firmen gehören im europäischen Vergleich immer noch nur zum Durchschnitt.

,

Keystone-SDA, Martin Abgottspon

20.10.2025, 10:11

21.10.2025, 09:11

Die «KI-Readiness» von Schweizer Unternehmen habe sich in den letzten zwölf Monaten nur leicht erhöht, heisst es in der am Montag veröffentlichten Studie. Weder die Gruppe der «Vorreiter» in Sachen Künstlicher Intelligenz, noch die Anzahl der Unternehmen der «Verfolger» sei im Vergleich zum Vorjahr wirklich gewachsen.

Kampf gegen Spam. WhatsApp will Nachrichtenlimit einführen – was steckt dahinter?

Kampf gegen SpamWhatsApp will Nachrichtenlimit einführen – was steckt dahinter?

Besonders schwach ausgeprägt sei der Bereich «KI-Infrastruktur». Diesen Sektor wertet Cisco als Grundlage für eine erfolgreiche Integration von KI-Anwendungen. Hier befindet sich die Schweiz laut der am Montag veröffentlichten Studie sogar im hinteren Mittelfeld.

Fehlende Umsetzung

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Ein weiteres Problem sei auch die fehlende Umsetzung von KI-Vorhaben. So plante etwa über 80 Prozent der Unternehmen den Einsatz von KI-Agenten. Nur 37 Prozent erwarten aber, dass diese bereits im kommenden Jahr aktiv genutzt werden können.

Die Diskrepanz zwischen Planung und Umsetzung zeige, dass «viele Firmen noch mit strukturellen und organisatorischen Hürden kämpfen», heisst es dazu in der Studie.

Und auch die Erwartungen an den wirtschaftlichen Nutzen bleibt verhalten. Lediglich 23 Prozent sind zuversichtlich, dass KI-Anwendungsfälle neue Umsatzquellen erschliessen können.

Der Cisco Index «AI Readiness» basiert auf einer Umfrage unter knapp 8000 IT-Führungskräften aus Firmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden. 203 Befragte stammen den Angaben nach aus der Schweiz.

