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Tanzroboter macht Chaos Show eskaliert im Restaurant – wer stoppt die Maschine?

Christian Thumshirn

25.3.2026

Tanzroboter sorgt für Chaos – Show eskaliert im Restaurant – wer stoppt die Maschine?

Tanzroboter sorgt für Chaos – Show eskaliert im Restaurant – wer stoppt die Maschine?

Ein tanzender Roboter soll Gäste unterhalten – doch plötzlich gerät die Show ausser Kontrolle. Geschirr fliegt, eine Mitarbeiterin ringt mit der Maschine. Aber wie schaltet man so einen Roboter überhaupt aus?

25.03.2026

Ein tanzender Roboter soll Gäste unterhalten – doch plötzlich gerät die Show ausser Kontrolle. Geschirr fliegt, eine Mitarbeiterin ringt mit der Maschine. Aber wie schaltet man so einen Roboter überhaupt aus?

Christian Thumshirn

25.03.2026, 11:49

Roboter sind längst kein Zukunftsbild mehr – sie servieren Essen, putzen Böden oder unterhalten Gäste. Gerade in Restaurants setzen immer mehr Betriebe auf die Maschinen, um Personal zu entlasten und für zusätzliche Showmomente zu sorgen.

Doch was passiert, wenn die Technik nicht ganz so funktioniert wie geplant?

Wenn niemand den Aus-Knopf findet

Genau das zeigt ein virales Video aus Kalifornien: Ein tanzender Roboter sorgt plötzlich für Aufregung im Restaurant. Was als harmlose Unterhaltung beginnt, entwickelt sich schnell zur unkontrollierten Szene – und wirft eine einfache, aber entscheidende Frage auf: Wer behält eigentlich die Kontrolle, wenn die Maschine übernimmt?

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