Digitale Rekonstruktion So einfach stöberst du durch Epsteins Mails

Martin Abgottspon

16.2.2026

Jmail sieht praktisch in allen Belangen gleich aus wie die Gmail-Oberfläche.
Imago / JMail
Imago / JMail

Bei den Millionen von Akten aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein verliert man schnell den Überblick. Nun bringen ein Entwickler und Internet-Künstler Ordnung ins Datenchaos, indem sie die Daten als Mailpostfach nachbilden.

Martin Abgottspon

16.02.2026, 09:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Jmail» verwandelt Millionen unstrukturierter Epstein-Dokumente in eine vertraute Gmail-Oberfläche, um die brisanten Daten intuitiv durchsuchbar zu machen.
  • Über Klone von Google Photos, Drive und Maps werden auch Bilder, Flugdaten und Bestellhistorien des verstorbenen Straftäters systematisch aufbereitet.
  • Mit über 450 Millionen Aufrufen und KI-Unterstützung durch den Chatbot «Jemini» wird die Archivrecherche zum Crowdsourcing-Projekt für die breite Öffentlichkeit.
Mehr anzeigen

Schon seit Monaten erschüttern regelmässige Veröffentlichungen von US-Behörden die globale Elite. Ob hochrangige Politiker oder Tech-Tycoons: Die Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ziehen immer weitere Kreise. Jüngst sorgte der Rücktritt des ehemaligen US-Finanzministers Larry Summers aus dem Board von OpenAI im November 2025 für Schlagzeilen, nachdem E-Mails einen engen Kontakt bis kurz vor Epsteins Tod belegten.

20'000 Seiten. Diese Personen kommen in den bereits veröffentlichten Epstein-Dokumenten vor

20'000 SeitenDiese Personen kommen in den bereits veröffentlichten Epstein-Dokumenten vor

Doch während Journalisten und Ermittler mühsam durch PDF-Wüsten waten, bietet das Projekt «Jmail» nun eine Lösung für die breite Öffentlichkeit an, die den Zugriff auf die Privatsphäre des Verstorbenen simuliert.

Die Datenflut als übersichtliches Interface

Das Kernproblem der bisherigen Veröffentlichungen war vor allem technischer Natur. Das US-Justizministerium stellte am 30. Januar 2026 eine neue Tranche von 3,5 Millionen Seiten online, die jedoch grösstenteils aus unstrukturierten Textdateien, gescannten Dokumenten, 180'000 Bildern und rund 2'000 Videos bestand.

Ohne spezialisierte Software oder jahrelange Archivarbeit ist eine gezielte Suche in diesem Berg von Daten für Laien kaum realisierbar. Hier setzt das Projekt des Entwicklers Luke Igel und des Internet-Künstlers Riley Walz an. Die Schöpfer haben das Interface von Epsteins privatem Gmail-Account mit der Adresse jeevacation@gmail.com rekonstruiert. Der Nutzer betritt hierbei die Seite und findet sich in einem Posteingang wieder, der optisch kaum vom Original-Google-Dienst zu unterscheiden ist. Diese Form der Hyperlesbarkeit transformiert unzugängliche Gerichtsakten in ein interaktives Zeitdokument.

Ein kopiertes Google-Ökosystem für den ganzen Skandal

Die Plattform integriert unter dem Namen «JPhotos» auch einen Klon von Google Photos, der die freigegebenen Bildergalerien des Epstein-Anwesens durchsuchbar macht, während «JDrive» Dokumente und PDFs in der gewohnten Ordnerstruktur eines Cloud-Speichers archiviert. Ergänzt wird dieses Angebot durch «JFlights», eine Anwendung, welche die Flugbewegungen von Epsteins Privatjets auf einer interaktiven Weltkarte visualisiert.

blue News entlarvt Fälschungen. So entstehen Falschmeldungen im Fall Epstein – und so erkennst du sie

blue News entlarvt FälschungenSo entstehen Falschmeldungen im Fall Epstein – und so erkennst du sie

Selbst Audioaufnahmen und die Amazon-Bestellhistorie wurden in bekannte Oberflächen wie «Jotify» oder «Jamazon» eingebettet, um die Hemmschwelle bei der Recherche zu minimieren. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Funktion «Jemini», einem KI-Chatbot, der auf Basis aktueller Sprachmodelle spezifische Fragen zu den Inhalten der Dokumente beantwortet und damit direkt die mühsame händische Suche ersetzt.

Die Macht der Masse

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Die Resonanz auf das Projekt ist gewaltig und unterstreicht den Bedarf an aufbereiteten Informationen. Bis zum 9. Februar 2026 verzeichnete die Seite laut eigenen Angaben bereits über 450 Millionen Seitenaufrufe. Der Erfolg von «Jmail» verdeutlicht eine fundamentale Verschiebung in der modernen Informationsvermittlung. Transparenz entsteht heute nicht mehr allein durch die blosse Freigabe von Daten, sondern primär durch deren algorithmische Kuration und benutzerfreundliche Aufbereitung.

Durch soziale Funktionen entsteht zudem eine Art Crowdsourcing-Journalismus, bei dem Nutzer weltweit die relevantesten E-Mails filtern und für die Allgemeinheit hervorheben. Während staatliche Stellen die Veröffentlichung oft als rein formale Erfüllung gesetzlicher Auflagen betrachten, hat Jmail die strukturellen Barrieren mit den Mitteln des Silicon Valley eingerissen. 

