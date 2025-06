Mark Zuckerberg setzt mit Meta klar auf KI. Godofredo A. Vásquez/AP

In einem aggressiven Schachzug kündigt Meta die Gründung eines neuen Forschungslabors an, das sich der Entwicklung von «Superintelligenz» widmen soll. Ein KI-System, das selbst die menschliche Denkfähigkeit übertreffen könnte.

Im Zuge dieser Initiative plant Meta Milliardeninvestitionen in sein Unternehmen und bietet führenden KI-Forschern lukrative Vergütungspakete an.

Die Neuausrichtung erfolgt inmitten interner Schwierigkeiten, Mitarbeiterfluktuation und dem globalen Wettlauf um KI-Vorherrschaft. Mehr anzeigen

Im Zentrum dieser ambitionierten Initiative steht die Verpflichtung von Alexandr Wang (28), Gründer und CEO des renommierten KI-Start-ups Scale AI. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen befindet sich Meta in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Milliardeninvestition in Scale AI, die gleichzeitig weitere Mitarbeiter des Start-ups zu Meta locken soll. Parallel dazu bietet Meta Dutzenden von Forschern führender KI-Unternehmen wie OpenAI und Google Vergütungspakete im sieben- bis neunstelligen Bereich an, wobei einige bereits zugesagt haben.

Die Neuausrichtung der KI-Strategie bei Meta kommt zu einem Zeitpunkt, da der Social-Media-Gigant mit internen Management-Herausforderungen, hoher Mitarbeiterfluktuation und mehreren gescheiterten Produkteinführungen im Bereich KI zu kämpfen hatte. Seit der Veröffentlichung von OpenAI's ChatGPT im Jahr 2022 hat sich die Technologiebranche in einem beispiellosen Tempo entwickelt, und Mark Zuckerberg hat Milliarden investiert, um Meta in ein KI-Kraftpaket zu verwandeln. «Dieses Jahr wird die Weichen für die Zukunft stellen», erklärte Zuckerberg im Februar und bezeichnete KI als «potenziell eine der wichtigsten Innovationen der Geschichte».

Alexandr Wang soll Metas KI-Bemühungen weiter voran treiben. Imago

Es sind ganz neue Ideen gefragt

Der Wettlauf um die KI-Vorherrschaft ist für Tech-Giganten wie Meta, Google, Amazon und Microsoft von entscheidender Bedeutung. Während Microsoft über 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert hat und Amazon 8 Milliarden Dollar in das KI-Start-up Anthropic steckte, setzt Meta nun auf eine Kombination aus interner Forschung und strategischen Akquisitionen von Talenten und Technologien. Google etwa zahlte im vergangenen Jahr 3 Milliarden Dollar für die Lizenzierung von Technologie und die Anstellung von Fachkräften von Character.AI.

Superintelligenz gilt unter führenden Forschern als fernes Ziel der KI-Entwicklung, das über die «Künstliche Allgemeine Intelligenz» (AGI) hinausgeht – einer Maschine, die alles tun kann, was das menschliche Gehirn vermag. Meta investiert seit über einem Jahrzehnt in KI und gründete bereits 2013 sein erstes dediziertes KI-Labor. Seitdem wird die Forschung von Meta's Chef-KI-Wissenschaftler und NYU-Professor Yann LeCun geleitet, einem Pionier der neuronalen Netze. LeCuns Ansichten zur KI unterscheiden sich jedoch von anderen im Silicon Valley; er vertritt die Meinung, dass völlig neue Ideen erforderlich sind, um die ambitionierten Ziele von AGI und Superintelligenz zu erreichen.

Betriebsinterner Druck steigt

Eine Schlüsselstrategie Metas im KI-Wettlauf war bisher die Veröffentlichung seiner KI-Software als Open Source, wie beispielsweise das Llama-Modell. Auch der Chatbot Meta AI, der in Facebook, Instagram, WhatsApp und in die Ray-Ban Smart Glasses integriert wurde, erreichte laut Zuckerberg im Mai über eine Milliarde monatliche Nutzer.

Jüngste Rückschläge, darunter Abgänge von Mitarbeitern aufgrund des hohen Entwicklungstempos und interner Querelen, sowie die Kritik an angeblich manipulierten Benchmarks für Metas Llama-Modelle, haben jedoch den Druck auf den Konzern erhöht. Nun setzt Meta darauf, dass Alexandr Wang den Konzern zurück an die Spitze des KI-Rennens führen kann. Die Zusammenarbeit mit Scale AI könnte dabei auch helfen, kartellrechtliche Bedenken zu umgehen, nachdem die Federal Trade Commission kürzlich Metas Übernahmen von Instagram und WhatsApp gerichtlich angefochten hatte.

Wang, der Scale AI 2016 mitgründete, hat sich mit seinem Unternehmen einen Namen gemacht, indem es andere Unternehmen beim Aufbau von KI-Technologien unterstützte, unter anderem durch die Aufbereitung riesiger Datenmengen für das Training komplexer KI-Systeme. Zu Scale AI's Kunden zählen Schwergewichte wie OpenAI und Microsoft.